De Commentaire vum Guy Weber: Mobilitéit 2.0 (11.12.2017) De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg reagéiert op Reaktiounen, setzt se an e Kontext a stellt sech Froen.

Ech klammen zu Walfer an den Tram a fueren domadder an Uewerstad an uschléissend op de Kierchbierg.

Ech begéinen an der Stad Leit, déi komme mam Tram vun Hesper, Bartreng, Mamer oder der Cloche d'Or.

Alleguer hu mer eisen Auto am Garage stoegelooss, well et kee Sënn mécht, mam Auto an d'Stad ze fueren.

Den Trajet mam Tram ass séier, bequem a stressfräi.

Dat war d‘Visioun vun 1992.



Viru 25 Joer gouf et schonns e kloert Bild dovunner, ewéi d’Mobilitéit vun der Zukunft hätt kënnen ausgesinn.

Schued, dass bis haut nëmmen e klengen Deel vun dëser Visioun ëmgesat ass.

Schued, dass mer haut engem Retard hannendru lafen.

Kee ka soen, wéini mer dësen Riseretard opgeholl hunn.

Well wuessen, heescht den Ament, manner mobil sinn. A wuessen. Do féiert jo wahrscheinlech kee Wee derlaanscht.

Do ass den Tram och nëmmen e klengt Puzzle-Stéck, fir aus der Immobilitéit erauszekommen.

Mer wëssen, dass de geplangten Ausbau vum Tram nach misst kompletéiert ginn.

Mer wëssen, dass den Ausbau vun Autobunnen op 3 Spuren nëmmen eng Plooschter op en hëlzent Been ass. Well wann d‘Diddelenger Autobunn a 7 Joer op 3 Spueren realiséiert ass, gi sécher schonns 4 Spueren gebraucht, fir dem Verkéier Meeschter ze ginn.

Do mussen wierklech Solutioune kommen, wou kee méi gezwongen ass, mam Auto an d'Stad ze fueren.

Opfangparkingen laanscht Grenzen wären en 2. Puzzle-Stéck. Virausgesat vun dëse Parkingen aus ass de Weider-Transport garantéiert.

Firwat sinn dës Parkingen net schonns laang Realitéit?

Ech hoffen, dass sech haut kee méi innovative Verkéierskonzepter verschléisst.

Do ginn et jo Iddien, ewéi e Monorail. Wann et Sënn mécht, firwat net?

Kennen mer eis et nach erlaben ,Projeten jorelaang ze zerrieden a se dann eréischt ëmzesetzen? Brauch een nees 6 Transportminister, bis mer eng modern Mobilitéit fir den 1-Milliounen-Awunner-Staat op de Schinnen hunn? Eng modern Mobilitéit misst jo och ouni x-facht Ëmklamme vun diversen Transportmëttelen méiglech sinn.

D‘Staatskeesen si gutt gefëllt. Se sinn et zënter Joren. Also brauch een haut eng kloer Strategie an de politeschen Wëllen, fir dës Strategie konsequent ëmzesetzen. Den Tram ass elo emol en Usaz ,fir ze weisen, dass et méiglech ass.