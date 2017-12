Jerusalem: De Commentaire vum Pit Everling



Jerusalem, déi helleg Stad, fir Judden, Chrëschten a Muslimen. Zënter dausende Jore gëtt ëm si gestridden, souwuel Israelien ewéi Palästinenser gesinn haut Jerusalem als hir legitim Haaptstad un. Déi gedeelte Stad ass dann och d'waarmt Eisen iwwerhaapt am israelo-palastinänsesche Konflikt, hire Status ass en extreemt kriddelegt Thema a sollt dofir eigentlech eréischt um Enn vun den Diskussioune ronderëm eng Zwee-Staate-Léisung thematiséiert ginn.Ueleg op d'Feier, Waasser op d'Millen, esou d'Kriticken u Washington.

Vun der palästinensescher Befreiungsorganisatioun heescht et zum Beispill, datt d'Zwee-Staate-Léisung lo zerstéiert wier, Saudi-Arabien schwätzt vun enger Decisioun, déi net justifiéiert an irresponsabel wier. Vun der EU-Aussebeoptraagter Federica Mogherini koum d'Ausso, datt d'Europäesch Unioun ganz besuergt wier, an den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet verlaude gelooss, datt all unilateral Decisioune vun de Vereenten Natioune géinge refuséiert ginn.Et war ze erwaarden, datt den US-President, deen hei iwwregens e Wahlverspriechen aléisst, op der internationaler Bühn géing zerrappt ginn. De Mann mam meeschte Pouvoir um ganze Globus setzt jo och méi dacks "via Twitter" de Weltfridden op d'Spill, einfach mol sou ... an d'Froe mussen erlaabt sinn, ob dee Schratt elo zu dësem Zäitpunkt néideg war an ob et net ganz geféierlech ass, de Status Quo zu Jerusalem a Fro ze stellen.Den Donald Trump stoppt op där aner Säit op eng gewëss Manéier awer eng joerzéngtelaang Schäinhellegkeet an erkennt Fakten un, déi nu mol geschafe goufen.De Gros vun der internationaler Communautéit huet hir diplomatesch Representatiounen zu Tel-Aviv a fir si ass d'Mëttelmierstad d'Haaptstad vun Israel, eppes, wat awer just diplomatescht Geschminks ass an net vill mat der Realitéit ze dinn huet.West-Jerusalem ass scho laang déi praktesch a politesch Haaptstad vun Israel, de Staatspresident huet säi Siège do, d'Knesset, also d'Parlament, ass zu Jerusalem, grad ewéi dat iewescht Geriicht vum Land, et si just Beispiller.Dat Ganzt ass iwwerdeems net op der Mëscht vum aktuelle President Donald Trump gewuess, hie setzt hei eppes ëm, wat 1995 scho vum US-Kongress decidéiert gi war. Seng Virgänger hunn den "Jerusalem Embassy Act" déi lescht 22 Joer, am Ofstand vu 6 Méint, ëmmer op en Neits ausgesat.Nieft den USA huet och zum Beispill Russland rezent de Schrëtt gemaach, fir West-Jerusalem als Haaptstad unzëerkennen.Wat een dem US-President awer definitiv ka reprochéieren, dat ass d'Feele vun engem wierklech klore Bekenntnis zur Zwee-Staate-Léisung ... oder firwat net eng Ausso, datt Jerusalem vläicht an Zukunft d'Haaptstad vun zwéi Staate kéint sinn?D'Fronte sinn zënter de leschten Deeg verhäert, mä et soll net gemaach ginn, wéi wann eng friddlech Léisung virun der Trump-Annonce no bäi gewiescht wär.