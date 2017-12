Déi verschidde Frisbeeë sinn also elo endlech bis op London geflunn. Dat muss een net wonneren. Ze behaapten d'Verhältnis tëschent Briten a Jean-Claude Juncker wier e schlecht, dat wier jo d'Ënnerdreiwung vum Joerhonnert. D'Relatioun jcj-British ass zanter Joren execrabel.

A grad dowéinst ass et natierlech keen Zoufall, datt dës Times – Geschichten elo een Dag virum EU-Sommet an an enger decisiver Phas vun de Brexit-Verhandlungen lancéiert ginn. De Kommissiouns-President soll ugeschoss ginn, d'EU soll geschwächt ginn, d'Theresa May soll gestäerkt ginn. Dat ass de simplen Brexit-Muechtspill-Hannergronn vun dëser Publikatioun.

Zanter dem Summer iwwregens kommen ëmmer erëm Ufroe vu britesche Journalisten an d'Land. An déi sinn net un der Bommeleeër-Affaire interesséiert an och bal net un der Srel-Affaire, si sinn nëmmen un der Roll vum Mr Juncker interesséiert. A wéi een dee fäerdeg maache kann.

Dorunner sinn neierdéngs och deem seng fréier Leit interesséiert. Hien ass fir si net méi den Herr Juncker, deem seng Leit si waren, mä hien ass elo deen, dee sech net viru si stellt. An dat hunn déi fréier Srel-Beamte Mille, Kemmer an – an dësem Fall haut haaptsächlech – de Fränk Schneider guer net gär. Si wëllen am Frisbee-Prozess d' Rechnung net eleng bezuelen an deen, dee kommandéiert hat, dee soll nëmmen als Zeien optrieden? Geet et nach? An zanter déi Fronte kloer sinn, ass Krich. Woumatter mer am luxo-lëtzebuergesche Volet vun dëser Geschicht gelant sinn. Well den 3 Ugekloten ass am Dossier eben opgefall, datt falsch gespillt ginn ass, datt eng schrëftlech Versioun vum Spionage-Auere-Gespréich verbreet ginn ass, déi de Befehlshaber schütze soll. De Grousse soll lafe gelooss ginn, déi Kleng sollen opgehaang ginn. Do spille si elo net méi mat. Dorop zielt jo den Text vun der Times, déi schreift, et giff enquêtéiert ginn, op Beamte vum Mr. Juncker responsabel wieren fir de gebotzten Transkript vum Auere-Gespréich. D' Froen sinn also, wien huet am Sënn vum Chef epuréiert an hat deen den Uerder ginn. An der Stad zirculéiere schonn d'Nimm vun den deemolegen héije Beamten aus dem Staatsministère. Saving Premier Juncker war deenen hiren Job am Ëmfeld vun der Enquête-Commissioun.

Datt dat alles elo eréischt a lues a lues explodéiert, dat huet mat der Komplexitéit vum Sujet ze dinn. Bommeleeër, Frisbee, SREL – schrecklech verwuerelt Affairen, déi d'Journalisten international hirem Public net resüméiert a presentéiert kruten. De jcj an de Marco Mille hunn an a mam Srel Mëscht gemaach; datt dat dobausse kee wollt wëssen, huet dem Mr Juncker seng zweet Carrière zu Bréissel an dem Marco Mille seine zweite Karriere bei Siemens iwwerhaapt erméiglecht.