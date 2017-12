Um Donneschdeg de Mueren hu mer nach d'Resultater aus dem aktuellen Politmonitor fir RTL an d'Wort fir den Zentrum héieren, mam Resultat, datt d'Stëmmung bei de gefrote Leit. déi ass, datt si der DP ee Sëtz manner géife ginn, dat heescht nach 5 an datt et d'CSV wier, déi dee Sëtz am Zentrum bäikréich, fir op 9 Deputéiert um Krautmaart ze kommen. Ähnlech Tendenzen an de gefrote Bezierker virdrun: am Norde verléiert d'LSAP ee Setz, dee bei d'CSV géing goen an am Osten géif e Sëtz vun de Liberalen bei d'ADR wiesselen. Keng grouss Wieler-Mouvementer - d'Leit bleiwe virsiichteg an hiren Aschätzungen a setzen op Kontinuitéit, ouni wëllen der Dräier-Koalitioun eng ze kloer Datz ze ginn - déi Gréng zum Beispill hale sech an allen Bezierker op ganz stabelem Niveau an - an dat widderhuelen ech - recommandéieren sech der CSV, fir mat an eng eventuell Regierung geholl ze ginn. Mee sou wäit ass et net: den Owend gi mer d'Resultater aus dem gréissten Wahlbezierk gewuer; an do kéint et batter fir d'Sozialisten am Minett ginn, well ewell d'rout Héichbuergen an de Gemengewahlen anescht ugestrach goufen. LSAP an DP dierfte verléieren am Süden, dat zu Gonschten vun CSV an Déi Lénk - jo, jo, et versprécht interessant ze ginn, wa mer bei d'Resultater vun de Wonsch- respektiv den erwaarten Koalitiounen kommen - wou mer den Ënnerscheed maachen tëscht der probabelster Koalitioun an dem eegenen Wonsch no der Faarwenzesummesetzung.

De Pendel wäert vill bei CSV-Déi Gréng ausschloen, interessant dann ze gesinn, wéi d'Stammwieler vun den 3 Regierungsparteien hire Wonsch no politeschem Wiessel wäerten ausdrécken. Sécher ass, datt d'aktuell Koalitioun op keng Majoritéit an der Chamber kéim, wann dëse Sonndeg géif gewielt ginn - dat kéint zu Resignatioun féieren nom Motto "deen Zuch ass fort", oder awer zu engem Ruck bei vrun allem der DP an der LSAP féieren; dee misst awer schonn substantiell sinn, fir datt sech aus den internen Problemercher a Partei-Posten-Spillercher geléist gëtt, fir awer nach Zukunftspläng fir Land a Leit ze presentéieren: Jonker an Eelerer, Frontalieren an auslännesch Leit, déi am Land wunnen a schaffen, Flüchtlingen a Leit, déi d'besonnesch Attentioun an d'Protektioun vum Staat brauchen - Alleguer si beieneenzeféieren an d'Ekonomie kompetitiv ze halen, ouni Jalousien mat pervertéierten Modeller wéi de Stock-Options ze schafen - heiranner läit d'Konscht, an där sech elo Blo-Rout-Gréng mussen beweisen. Op se et fäerdeg bréngen, muss sech weisen, well wann Jiddwerengem säi Parteihiem méi no ass, wéi d'Wuel vu Land a Leit, abee dann ass den Zuch wierklech fort an d'CSV kann fräi decidéieren, mat wiem se dann an den orangen Tram op de séchere Schinnen an d'Zukunft klëmmt. Mee Blo-Rout-Gréng huet dach bestëmmt nach eppes ze bidden - loosse mer eis (positiv) am Neie Joer heivunner iwwerraschen ...