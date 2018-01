Virop emol alles Guddes fir 2018, e Joer, vun deem een, wéi vun all deene virdrun, hofft, dass et ënnert dem Stréch besser ausfält wéi dat viregt. 2017 war fir vill Leit wuel nees sou en „na ja“-Joer, soudass se grouss oder méi grouss Hoffnungen an 2018 setzen. An dat ass jo e Joer, dat et a sech huet!

Fänke mer mat der, wéi se ëmmer genannt gëtt, „schéinster Niewesaach vun der Welt“, dem Sport, un. Do stinn 2018 zwee Risenévénementer an d'Haus, an zwar d'Olympesch Wanterspiller a Südkorea an d'Fussball-Weltmeeschterschaft a Russland. Zwee Evénementer, déi um Enn dach awer mat där eiser aller Liewe bestëmmendster Saach, der Politik, zesummen hänken. D'Zäite si wuel, schéngt et, eriwwer, dass e Land net bei Olympesche Spiller dobäi ass, fir géint d'Politik vun engem aneren ze protestéieren. Allerdings sinn Olympesch Wanterspiller op der koreanescher Hallefinsel, virum Hannergrond vun de Spannungen tëscht Nord- a Südkorea, respektiv den USA, natierlech net banal, genee sou wéineg wéi eng Fussball-WM bei de Russen, déi bei de Spiller zu Pyeongchang nëmme mat enger Mikroéquipe kënnen untrieden, well se an de leschte Joren, wéi an de gudden alen Zäiten, remarkabel/verwonnerlech sportlech Leeschtunge mat Hëllef vun engem flächendeckenden Doppingsystem erbäigefouert hunn. Dopping däerf am Sport keng Plaz hunn, an déi, déi erwëscht ginn, solle virun d'Dier gesat an net méi matspille gelooss ginn. Vun der Fussball-WM a Russland erhofft ee sech op d'mannst, dass d'russesch an aner Hooligans keng medial Presenz kréie wéi bei der EM a Frankräich, bei där et jo zu Zeene koum, déi näischt mat Sport ze dinn haten.

Enger anerer Compétitioun kucken iwwerdeems d'Lëtzebuerger Politiker mat Spannung entgéint, an zwar de Chamberwale vum Oktober. Déi sinn elo nach wäit fort, wäerte sech als Thema awer méi wéi e Marathon iwwert d'ganzt Joer zéie wéi just als e Sprint kuerz virum ominéisen Datum. An de Parteizentrale gëtt sech schonn intensiv mat deene Wale befaasst, déi entweder eng Confirmatioun mat sech bréngen, spréch e Weiderféiere vu Rout-Blo-Gring (wouno et de Moment net ausgesäit), oder e Revirement, spréch d'Nees-un-d'Muecht-Komme vun der CSV, mat engem Juniorpartner. Fir Gambia 2 schwätzt de Moment net vill, weder d'Sondagen, nach d'Duerstellung no baussen. Bei de Chrëschtlech-Soziale konnt ee sech an de leschte Woche scho bal genësslech no hanne leeën a kucken, wéi d'Fëllement vun der 3er-Koalitioun Rëss kritt, ë.a. an der alles dominéierender Fro vu „wéi e Wuesstem fir eist Land“. De roude Wirtschafts- an de gringen Nohaltegkeetsminister hunn do ganz ënnerschiddlech Vuen, mat deene se och net hannert dem Bierg halen; Eenegkeet en vue vu Gambia 2 gesäit anescht aus! Doraus däerf d'CSV allerdings net de Schluss zéien, dass se mat näischt maachen an dem Waarden op eventuell Feeler vun deenen aneren eleng an der Wielergonscht klëmmt; villméi gëllt et, eege koherent Iddie fir d'Zukunft vum Land op den Dësch ze leeën. Woubäi se awer de Moment an enger Positioun ass, ëm déi aner Parteie se beneiden. Mä eréischt de 14. Oktober owes wësse mer, weem d'Leit am Land hiert Vertraue geschenkt hunn.

Bis dohi fléisst nach vill Waasser d'Musel erof, an awer wäert alles séier goen. An der Hoffnung, dass déi meescht vun eis um Owend vum 31. Dezember e positive Bilan vum Joer zéien a mat neien, vläicht manner héijen Erwaardungen an d'Joer 2019 eraginn, wa mer, zur Ofwiesslung, mol nees wiele ginn, fir eis Vertrieder am Europaparlament ze bestëmmen ...