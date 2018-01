„Et däerf ee jo geschwënn näischt méi!“. Dat schreift e User op rtl.lu ënnert d'Nouvelle, datt Frankräich d'Vitess op de Landstroossen op 80 erofsetzt. Ee vu villen, déi net wëllen nach méi verbuede kréien. Déi rezent Diskussioun iwwer d'Freedefeieren, déi op Silvester an enger Rei Gemengen net méi erlaabt waren, geet an déi selwecht Richtung. Vill Leit wëllen net gesot kréien, datt se sech musse bremsen. Dat ass awer leider néideg, mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire...

© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

Commentaire: De Mënsch brauch Reegelen a Verbueter



Eng demokratesch Diktatur hätte mer, soen déi, oder fäerten déi, déi sech ze vill an hirer Fräiheet ageschränkt fillen. D'lescht Woch huet och eop dëser Plaz gemengt, et géif eng Tendenz vum Iwwerreglementéiere ginn an de Verloscht u Fräiheet an Eegeverantwortung. Hien huet d'Fro opgeworf, ob mer als Gesellschaft wierklech souwäit misste goen. Wier dat net de Beweis, datt mer eigentlech net méi selwer verantwortlech kënnen handelen an op de Staat waarden, fir all Topegkeeten ze reglementéieren, anzeschränken oder ze verbidden?

Jo, ass et an de Staat muss leider reglementéieren a verbidden. Responsabel handele mer nämlech ze vill dacks net. De Mënsch brauch Reegelen a Verbueter. Ech muss reglementéiert ginn, soss iwwerdreiwen ech. Abuséieren. Liewen iwwert meng Verhältnisser.

D'Automobiliste fueren net automatesch verstänneg an hale sech un d'Vitesslimiten, mä brauche Radaren a Policekontrollen. D'Fëmmerten hunn net vum selwen opgehale am Restaurant oder am Café ze dämpen. Fréier stoungen d'Akaafsweenercher hott an har op de Parkplazen. Et huet missen e Su agestach ginn, fir datt d'Leit léieren se zréckzeféieren. D'Plastikstute belaaschten eis Ëmwelt a verknaschten d'Mierer. Dat wësse mer u sech, mä nawell gräife mer zur gratis Tut. Déi muss scho payant ginn, fir datt mer eis dru gewinnen e Kuerf matzehuelen. Bequemlechkeet dominéiert do.

Mir consomméiere vill méi, wéi mer missten. Well mer bequem sinn, well et eis gefält. Well mer mengen, mir bräichten dat. Also muss een engem op d'Fanger klappen. De Staat, d'Politik. Zum Beispill eng Traditioun hannerfroen, wou alkoholiséiert mat Sprengstoff a Rakéiten hantéiert gëtt. Mënsche blesséiert ginn, Déiere groussem Drock an Angscht ausgesat ginn. Milliounen Euro einfach an d'Luucht geschoss ginn an enorm vill rénge Stëbs produzéiert gëtt.

Dee ville Konsum schued och dacks net nëmmen eis, mä och anere Leit, déi mat eis op dëser Welt liewen. Wann och wäit ewech a mer se net gesinn. An e schued, deenen, déi no eis kommen. D'Konsequenze vun eisem Liewensstil kréien déi aarm Regiounen ze spieren an déi no eis.

Fräiwëlleg verzichte mer net. Et ass scho schwéier genuch, fir seng eege Gesondheet mam Fëmmen opzehalen oder e puer Kiloen ofzehuelen. Mä wann den eegenen Notzen net am Virdergrond steet, da gesäit et ganz schlecht aus... Gutt gemengten Appeller bréngen net vill. A ville Punkten hëllefe just Verbueter. Och wann déi kee gären huet.

Déi Gréng an Däitschland haten 2013 an hirem Wahlprogramm e „Veggie-Dag“ an de Kantinne recommandéiert, net gesetzlech gefuerdert. Een eenzegen Dag an der Woch, wou et kee Fleesch gëtt...d'Opreegung war enorm! Et wollt ee sech net soe loossen, wat een z'iessen hutt. Obwuel de Verstand engem kéint soen, datt déi Iwwerleeung sou schlecht net ass. Mir iesse vill ze vill Fleesch. Dat bedeit vill Landverbrauch, vill Zäregasen a méi en héije Risk fir Häerzkreeslafkrankheeten. Un d'Konditiounen, wéi d'Déiere gehale goufen, denke mer dee Moment och net. Just dorunner, wéi lecker de Schnitzel oder de Büfdeck dach awer schmaachen. Et wëll ee sech jo – anscheinend net virschreiwe loossen, wat en ze maachen huet.