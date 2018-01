Commentaire Guy Weber: Süden oder Zentrum (12.01.2018) De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg reagéiert op Reaktiounen, setzt se an e Kontext a stellt sech Froen.

" Ech fille mech am Zentrum doheem an ech fille mech am Süden doheem- " et ass de Weeserot vun der CSV, deen decidéiert, wou ech mat an d'Wahle ginn - dat sot d'Europadeputéiert Viviane Reding op eiser Antenne a si wier jo net di éischt Politikerin, déi an engem anere Wahlbezierk matgeet, wou se dann effektiv wunnt. Eng Praxis, déi net jiddwerengem gefält, dat mierkt een och u Commentairen zu der Madamm Reding hirer Ausso, och schonn ugangs dëser Woch.

dozou des Iwwerleeung vun eisem Chefredakter Guy Weber





Wann een eng Kéier “Moar” gesot huet, seet een ëmmer “Moar”.

Wann een eng Kéier “Oarbecht” gesot huet, seet een ëmmer “Oarbecht”.

Dat heescht: entweder ass een e Minettsdapp oder et ass keen.

Dat selwecht gëllt natierlech fir „muer“ oder „Aarbecht“,wann en am Zentrum grouss ginn ass.

Lo kann et jo vläicht sinn, dass Leit sech op béide Plazen doheem fillen - wat an eisem klenge Land jo ze verstoen ass - mee soulaang mer ee Wahlsystem hunn, deen no Wahlbezierker agedeelt ass, ass et fir mech trotzdeem eng prinzipiell Fro, déi een net op d’liicht Schëller dierf huelen an déi och net duerch politeschen Kalkül soll diktéiert ginn.

Dat gëllt fir all Politiker.

A fir Politiker ass et op där anerer Säit a mengen Aen och kloer: et soll ee sech do dem Wieler stellen, wou haut säi Liewensmëttelpunkt ass.

Wann een also am Zentrum wunnt,soll een am Zentrum an d'Wahle goen.

Wann een am Minett wunnt, geet een am Minett mat an d'Wahlen.

Mä sécher ass: ech verstinn net, firwat mer eis et hei am Land bei Wahlen weider schwéier maachen. Komm mer schafen ee Wahlbezierk.



Da wär déi politesch Kalkulatioun definitiv eriwwer.