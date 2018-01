Well dass den Initiateur vu Policereform, Rifkin-Rapport a Space-Mining d'Hänn an de Schouss geluecht hätt déi lescht Joren, dat kann een nu wierklech net behaapten. Sou dass et de Leit, déi sech an den 2 Bréiwer un d'LSAP-Leedung adresséieren, och batter opstéisst, datt en dach éischter liberal agestallte Sozialist, wéi den Etienne Schneider, Succès mat sengem Programm a senger Programmatik huet, a sech och nach mam Francine Closener, eng experimentéiert Communicatrice, un d'Säit geholl huet. Villes Richteg gemaach, fir deemno als Spëtzekandidat an d'Wahlen ze goen an esou rose Bréiwer, wéi déi vun de Militante Fayot, Bofferding an Dall'Agnol resp. Wennmacher a Co z'ignoréieren a souguer haart iwwert se ze laachen - net esou den Inhalt an d'Lächerlecht ze zéien, wëll dee muss wuel all Sozialist blann ënnerschreiwen, mä villméi wien derhannert stécht. Ob een nämlech grad vun dëse soi-disant Revoluzzer vill Innovatives déi lescht Joren héieren huet?

Njet - e klore Vide un Iddien oder klorer Kant, wat dat Soziaalt ugeet - mä vläicht iwwerrasche si eis jo nach - och wann ech net richteg dru gleewen.



Hypocrisie pur, och déi illustréiert gutt Ambiance d'lescht Woch um LSAP-Patt mat vill Hand-Shakes an Eitzi-Eitzi, an dat nëmme 6 Stonnen nodeems et an der LSAP-Fraktiounssëtzung esou richteg gedubbert hat. Ee vun de Signataire vum Bréif, wou d'Partei gefrot gouf, nees méi zum Sozialen zeréckzefannen, krut do vun engem Regierungsmember reprochéiert "e falschen Hond" ze sinn - jo, an esou Hënn brauch een net am Keelespill, wann et schonn net gutt ausgesäit, datt Blo-Rout-Gréng den Job no de Wahlen am Oktober solle weidermaachen. Dee viséierten Hond krut dann och, wéi et schéngt, un d'Häerz geluecht seng eege Sektioun emol un d'Goen ze kréien, wéi grouss Téin a Bréiwer ze späizen.

D'Fraternitéit tëscht de Genosse kéint net besser sinn - et fillt ee sech un déi däitsch NoGroKo-Campagne erënnert. D'Parteicheffe wëllen de Pouvoir, iwwerdeems d'Frondeure sech an d'sozialistesch Wuerzele verrode gesinn.

„En Marche“ also léif rout Militanten a sot eis kloer, wat dir zu Stock-Options, Besteiere vu Firme wéi Google, Nees-aféieren vun der Verméigenssteier an Adaptatioun vun de Schaffzäiten wëlles hutt - dat wier allemol Faarf bekannt, mä wien huet dee Courage?



