Huet hien et gesot oder huet en et net gesot? A wann et net gesot huet, wat huet en da gesot? A wat mengt deen Dabo, wann e seet, hie wier déi am mannste rassistesche Persoun, déi Journaliste jee interviewt hätten?

Den Trump a seng Schäisslach-Bemierkung iwwer afrikanesch Länner an Haiti déi suergt esou richteg an zu Recht fir déck Opreegung. A bal ënner den Dësch fält d'Suite vum Trump senger rassistescher Idiotie, nämlech wann hie freet, firwat datt d'USA net méi Leit aus Länner wéi Norwegen an d'Land loossen. Welcome Norwegesch Leit – hien hätt och kënne soen, Welcome Arier. Ups, wat eng béis Ënnerstellung. Mä esou ass dat mat deem Trampel: E fokusséiert alles op sech, et rëselt een de Kapp, et zweiwelt een un der Mënschheet, et kann een esou richteg rose ginn. Garnéiert - all puer Deeg – garnéiert also mat dem gudde Gefill, op der gudder Säit vun der Humanitéit ze stoen.

An iwwerdeem geschitt eppes ganz aneschtes. Hannert all der Roserei doriwwer, datt Rassismus a Machismo an Nationalismus erëm salonfäeg sinn, hannert all där Oflenkung gëtt konkret Politik gemaach, ginn Decisioune geholl. Just e puer Beispiller: eng Pipeline, déi scho gestoppt war, gëtt gebaut; e Naturschutzreservat gëtt drastesch verklengert; et gouf decidéiert, off-shore laanscht déi ganz Atlantik-Côte no Pëtrol ze sichen; net ze vergiessen eng Steierpolitik, déi à la longue nëmmen de räichsten Amerikaner, de räichsten Entreprisen an – esou niewebäi – och der Trump-Family zerguttst kënnt. D' Fire-and-fury-Buch iwwer den Trump ass nëmmen en Écran, dem Trump säin Atom-Phallus ass nëmmen en Operette-Knëppel – hannert all deem Theater gëtt massiv Politik gedriwwen. A wouriwwer gëtt geschwat? Iwwer dem Trump säin Toupet, iwwer seng Twitter- Enormitéiten, iwwer der Melania hir héich Tallek. Schaumschléierei, Niwwelkäerzen, Theaterdonner, Kulisse-Geréckels – an hannendrun, verstoppt, gutt getarnt, geschéie Saachen, ginn Decisioune geholl – sozialpolitesch, ëmweltpolitesch, aussepolitesch – iwwer déi all vill manner geschwat gëtt, déi awer mega méi wichteg sinn wéi dem Trump seng Genialitéit oder Demenz.

An et ass jo net esou, datt eng Zort negative Perséinlechkeetskult eis aner friem wier. Wéi dacks héiert een iwwer Spëtzepolitiker, deen oder dee geet mer net, deen oder dat kann ech net schwätzen héieren, deen huet mat deem eng Affär, hat oder hien ass gesi ginn, dee schluppt awer nawell zolidd, déi zwee hu Buttek. An dees méi. An dat alles ass dann och nach onheemlech politesch gemengt an ass awer just réng perséinlech, iwwerflächlech, onpolitesch. Et gëtt duerfir nach e bessert Wuert: et ass de gudden alen Duerf-Beschass an näischt ass an eiser Pseudo-Politik esou wichteg wéi deen.

A wéi soll et och anescht sinn bei deem Wahl-System, dee mer nun emol hunn an dee ville Leit esou gutt gefält. A vill soen engem och nach houfreg, datt si an der Wahlkabinn ëmmer datselwecht maachen: panachéieren. De Panachage queesch duerch d'Parteien ass den Auswee fir all déi Leit, déi net iwwer Politik nodenke wëllen, déi sech net fir déi sozial Realitéit interesséieren, déi sech just derfir interesséieren, wie wat gëtt a wie wat net gëtt. Persoun statt Programm. Et geet also drëm, beléift ze sinn, iergendwéi gutt unzekommen, de Leit nom Mond ze schwätzen, d'Krawatt muss sëtzen an de Rack däerf net ze vill geblimmelt sinn. Den Optrëtt um Dëppefest als politesche Statement. Et gëtt Buergermeeschteren, déi si berühmt derfir, datt se sech ëm all Lach an der Strooss gekëmmert hunn. Wat awer an a mat hirer Gemeng geschitt ass – net esou wichteg.

De Wahlkampf fir den Oktober ass jo schonn am Gaang. Wat wier ech frou, wa seriö iwwer Sujete géif gestridde ginn – an zwar net nëmmen am Radio an op der Télé, mä um Comptoir, um Kaffis-Dësch, beim Gespréich mam Noper. Et däerf ee jo wuel nach dreemen.

De Beschass awer, dee gehéiert an d'Shitholes.