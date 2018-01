Esou ass de Commentaire vum Dany Rasqué iwwerschriwwen. Ob et an anere Parteie besser ass, sief mol dohigestallt, ma an de leschte Woche gëtt kloer, datt bei de Sozialisten d'Nolauschtere wuel net méi zur Kultur gehéiert.

Wéi ass et soss z'erklären, datt Parteimembere sech forcéiert gesinn, Bréiwer ze schreiwen.





Commentaire vum Dany Rasque



Jo et kann ee kritiséieren, datt déi 10 Leit, déi den éischte Bréif un d'LSAP publizéiert hunn, net selwer mat Propose komme wéi een et besser maache kann, mä wat awer op d'mannst genee sou schlëmm ass, ass datt si, wéi se selwer soen, bei hire Kollegen, déi an der éischter Rei stinn, kee Gehéier fannen. Mol net als Member vun der sozialistescher Fraktioun um Krautmaart oder als Vizepresidentin.

A wann eng Partei scho keen Ouer fir hir eege Leit huet, da läit natierlech d'Fro op der Hand ob se dann eigentlech iwwerhaapt nach en Ouer fir d'Suergen an d'Problemer vun de Wieler huet. Oder lauschtert se deene genee sou wéineg no? Dat kéint natierlech eng Erklärung sinn fir déi éischter bescheide Wahlresultater, an der Läscht.

Um Neijoerschpatt vun de Sozialisten huet et geheescht, et kéint een ouni ze fäerten an déi nächst Wahle goen an déi och mat engem exzellente Resultat ofschléissen … Nujee, dat kann een der LSAP zwar wënschen, ma wann een d'Resultater vun de Gemengewahle kuckt, dann däerf een sou eng Ausso roueg bësse méi skeptesch gesinn. Fäerten hätt kee Wäert, déi mannste Problemer ginn mat Angscht geléist...mä et wier awer net verbueden sech Gedanken ze maachen. Déi hätt een sech och schonn éischter kéinte maachen, zum Beispill no de leschte Chamberwahlen.

Do hat d'LSAP zwar keng Sëtz verluer....mä net ze verléieren ass trotz allem nach ëmmer wäit ewech vun engem exzellente Resultat.

Datt een elo nei Konzepter an Iddien huet ass ze begréissen, besser spéit wéi ni, ma ob den nächsten Zuch net scho fort ass, dat bleift ofzewaarden. Den zukünftege Spëtzekandidat huet sech alt scho mol sou seng Gedanke gemeet, wéi een dann am Beschte viru fiert, wann d'Wahlen awer esou sollten ausgoen, wéi d'Sondagen dat den Ament viraussoen.

Hien hat jo do un eng Beweegung geduecht wéi „en marche“ a Frankräich.

Chapeau...et ass couragéiert grad elo mat haart doriwwer nozedenken.

Fir vill Parteimemberen ass esou eng Initiativ e rout Duch. Eng Initiativ, déi och um Kongress am Mäerz dierft zu Sprooch kommen, e Kongress dee versprécht animéiert, e Kongress op deem ee sech besser huet genuch Zäit fir d'Wuertmeldungen ze reservéieren.

A wou et fir d'Parteispëtzt „nolauschteren“ heescht – am beschte mat frësch gebotzten Oueren.