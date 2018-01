Éischtens ass d'Saach nach laang net geritzt, d'Koalitiounsgespréicher gi jo réischt un an zweetens war den „SPD- Jo“ sou knapp, datt et bal éischter als „Nee“ ze interpretéieren ass..

Um Dësch sëtze jiddefalls dräi Verhandlungs-Cheffen, déi ferme u Glanz verluer hunn.



De 24. September war de grousse Wahldag, jo dat sinn entretemps 4 Méint hir, a sou laang doktere se schonn zu Berlin drun, fir eng nei Regierung op d'Been ze kréien.



Um Wahlowend war kloer: d'AFD sëtzt mat 91 Deputéierten am Bundestag, et war och kloer, datt et fir déi klassesch Kombinatioune Schwaarz-Giel a Rout-Gréng net duer geet. D'SPD weist der GroKo déi rout Kaart a wëll sech op der Oppositiounsbänk erneieren. Déi eenzeg valabel Optioun, déi bleift, wier Jamaika, ma net d'CSU, net déi Gréng, mä d'FDP brécht of, an der Roll vum sougenannte Mehrheitsbeschaffer fillt de Christian Lindner sech net wuel, seet hien.



Däitschland ass d'Réckgrat vun der Europäescher Unioun an dofir si politesch instabil Verhältnisser do eng Katastroph. D'SPD mécht schwéieren Häerzens der Madame Merkel d'Dier nees e Spléck wäit op a ronn 120 Deeg no de Wahle richt et haut - faute de mieux an aus Angscht virun de Konsequenze vun Neiwahlen - dann awer nees ferme no GroKo, no där Koalitioun, déi eigentlech kee politeschen Acteur wëll an op déi virun allem d'Bierger keng Loscht hunn.



Um Dësch sëtzen dann och 3 däitsch politesch Héichkaräter, op déi d'Leit och bedeitend manner Loscht hunn ewéi nach virun e puer Méint.



Do hu mer de Martin Schulz, deen zejoert vu Stroossbuerg, respektiv Bréissel importéiert gi war, dee riseg gefeiert gouf a realistesch Chancë sollt hunn, fir Kanzler ze ginn.



Um Enn war d'Wahlresultat historesch schappeg an elo hält dee Mann och nach net Wuert, wëll mat der Unioun an eng Regierung, obwuel en um Wahlowend versprach hat, genee dat net ze maachen.



De Martin Schulz krut um Sonndeg grad emol 56% Zoustëmmung, fir a Koalitiounsverhandlungen ze goen. Réckendeckung gesäit anescht aus, d'SPD ass déif gespléckt.



Mir réckelen um Dësch e Stull weider bei en Här aus Bayern. Deen hat op nationalem Plang nach ni all ze vill Supporter, doheem am Freistaat ginn et der och vun Dag zu Dag manner.



D'Ära Horst Seehofer geet lues awer sécher op en Enn. Bei de Wahlen am September gouf et fir d'CSU dat mannste Wahlresultat zënter Joerzéngten. Den Horst Seehofer gëtt responsabel gemaach, seng Zickzack-Politiken a puncto Flüchtlingen an och wat déi eege politesch Karriär ugeet, stoussen deem engen oder anere Bayer sauer op.



De Poste vum Ministerpresident ass futsch, do sëtzt geschwënn de Markus Söder un den Hiewelen. Den Horst Seehofer „däerf“ (muss ee scho bal soen) CSU-Parteichef bleiwen.



An e Stull weider sëtzt dann déi grouss Cheffin vun der CDU. Datt d'Angela Merkel eemol a Fro gestallt wier, dat konnt ee sech virun enger Zäit nach net virstellen, Ëmfroen no wëll grad emol nach d'Halschent vun de Leit, datt si weider am Kanzleramt d'Rudder am Grapp huet.



Hir Flüchtlingspolitik koum net iwwerall gutt un an och de permanente Klinsch mat der bayrescher Schwësterpartei huet Schréipsen hannerlooss. Si sëtzt zwar nach am Suedel, mä net méi sou fest. Si ass op hir politesch Géigner ugewisen, ma kee wëll méi sou wierklech mat hir, no méi ewéi 12 Joer hunn dës es, wéi et ausgesäit, genuch.



D'Angela Merkel bleift wahrscheinlech Kanzlerin a wann näischt dotëscht kënnt, mécht si d'Mandat och fäerdeg. Ma si géing gutt drun doen, d'Zeeche vun der Zäit z'erkennen an an hirer Partei nei Krounprënzen- oder Prinzessinnen opzebauen, déi d'CDU 2021 an d'Wahle féiere kënnen.



Fir net nach méi Wieler no lénks an no riets ze verléieren, muss also och déi däitsch politesch Mëtt, sech personell an och inhaltlech nei fannen an opstellen.



D'Dokument, wat aus de Sondéierungsgespréicher ervirgeet, gëllt zwar allgemeng als valabele Projet fir déi nächst Joren, wierklech spektakulär nei Iddie sinn awer net ze fannen.



Zur Neioplo vun der GroKo wäert et wuel kommen, d'Verhandlunge wäerten zéi ginn an et kéint bis Ouschteren dauere bis d'Regierung steet, dat wier da méi wéi en halleft Joer no de Walen.



Am meeschten duerchootme wäerte se dann net zu Berlin, München, Hamburg oder Köln, mä zu Bréissel.