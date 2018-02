D'Frisbee-Affär huet et also bis an "DAS deutsche Nachrichtenmagazin" gepackt. De fréiere SREL-Chef Marco Mille huet mat dem SPIEGEL geschwat.

Commentaire vum Nico Grad (30.01.2018)





Junckers Gegner – esou nennt de SPIEGEL de Marco Mille a vläicht sinn de Frank Schneider an den André Kemmer jo matgemengt. Gegner ass nun emol e Singulier an e Pluriel. An der Realitéit ass dat eben och e Pluriel: dem Jean-Claude Juncker seng Géigner sinn elo seng eege Geheimdéngschtmataarbechter vun deemools. Déi alleguer – soit dit en passant - am Fong ëmmer Leit waren, déi den Här Juncker bewonnert hunn. Bis deen de Marco Mille esou béis beleidegt hat. Du war et op d'mannst bei deem wuel eriwwer mat der Léift.

Genee wéi elo och bei deenen aneren Zwee. An allen Dräi maache se dat, wat se kënnen fir – wéi schreift de SPIEGEL – Karriere und Pension ze retten. Wien et am schwéiersten huet dat ass, kee Wonner, dee Klengsten. Dee schreift an engem Buch, déi al offiziell SREL-Bommeleeër-Theorie op a gëtt alt eis aner vun RTL en Interview, wou en dann och seet, bei de ganzen douteuse Frisbee-Aktiounen hätt hie just gefollegt, Befehlsnotstand quoi. Déi méi héich Déieren iwwer him, déi hunn offensichtlech aner Moyenen a kämpfen op engem aneren Terrain géingt de fréiere Chef. De Frank Schneider mécht dat an England, mat der TIMES. Do komme sachlech richteg Artikelen derbäi eraus, déi et of course net ginn hätt, wann de JCJ net Kommissiounspresident an also Brexit-Géigner vun de Brite wier. Datt de britesche Boulevard a seng Artikelen de Jean-Claude Juncker iwwelst perséinlech beleidegen, versteet sech vum selwen. Duerfir ass de britesche Boulevard sengem Selbstverständnis no do. Passons – géif een am Léifste soen.

Wann net deen 3. Juncker-Gegner, de Marco Mille, esou fäi mat sengem fréiere Premier ëmgoe géif. Datt de Siemens-Securitéits-Chef, deen a Bayern wunnt, datt dee bei de SPIEGEL trëppelt, fir seng Versioun vun der Geschicht lass ze ginn, dat huet seng teutonesch Logik. Interessant ass awer, wat am Marco Mille senger SPIEGEL-Geschicht feelt. Nämlech, datt den Enregistrement mat der Spionage-Auer nëmme néideg war, well dat éischt Gespréich mam Premier iwwer d'Riichter-Autorisatioun-oder-net esou fracassant schif gaange war. Da schweigt des Sängers Höflichkeit. A vläit ass och Calcul derhannert, esou op de Genre: e bëssen Attack ass gutt, ze vill geet vläicht iergendwann no hanne lass.

An och nach op engem – wat soen ech – op zeg anere Punkten ass de Marco Mille am SPIEGEL ganz diskret. Do geet et drëms, datt de SREL-Skandal jo eng Hellewull vu Voleten huet, an d'Frisbee-Affär ass nëmmen een dervun. De SPIEGEL ernimmt just de schwunghaften Schwarzhandel mit Dienstfahrzeugen. Kee Wuert driwwer, wat de Geheimdéngscht an der Bommeleeër-Affär gedriwwen a net gedriwwen huet, kee Wuert iwwer d'Lissouba-Geschicht, kee Wuert iwwer déi observéiert russesch Oligarchen, näischt iwwer de SREL a GMH a Kurdistan, näischt iwwer d'Operatioune fir op der Finanzplaz un décke fräi schwiewende Goss ze kommen, näischt datt de SREL géint de Procureur Biever an géint d'Bommeleeër-Enquêteure intrigéiert huet – et j'en passe. Iwwer dee ganze Bouquet vu Skandaler schwätzt de Marco Mille mam Nachrichtenmagazin net. Awer doriwwer, datt hie 50 Siemens-Techniker aus dem Irak ausgeflunn huet, domadder gëtt hien un. Datt hien a säi Premier de Geheimdéngscht – dat ware 60 Mann – net am Grëff haten an datt et dowéinst inexplicabel ass, datt de Marco Mille iwwerhaapt an der enormer Siemens-Boîte an datt de JCJ an der nach vill méi enormer Bréisseler Boîte ënnerkomm ass – kee Wuert doriwwer.

Interessant och, wéi de Sujet vun der Presse hei am Land behandelt ginn ass. Notamment d'Luxemburger Wort huet de Sujet iwwer de Weekend op sengem Internet-Site esou diskret behandelt, wéi et nëmme goung, niewebäi, garnéiert mat Vicky Krieps a Gucci a Cargolux. Noyer le poisson dans le kérosène.

Dat géif am léifsten och d'CSV mat der ganzer Saach maachen. Si sichen entretemps no engem ganz groussen alen Eeche-Schaaf mat ganz décken eechen Dieren, wou ee Bommeleeër a SREL an de Kommissiounspresident mat kéint dran aspären. An de Schlëssel gëtt an d'Uelzecht gepucht an dann ass Rou... um Kierfecht.