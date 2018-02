Commentaire vum Ben Frin



Ech sinn ee vun deene villäicht éischter idealistesche Beruffspendler, fir déi de leschten 10. Dezember sollt den Dag vun der Verännerung ginn. Vun do un nëmmen nach mat Bus, Zuch a Funiculaire iwwert di nei Pafendaller Gare op d'Schaff um Kierchbierg. Dat als valabel Alternative vun all Muere Stau a Parkplazekrich, an ech muss soen ech war richteg motivéiert. No gutt annerhallwem Mount stellen ech dat folgend fest: Op den ëffentlechen Transport ass wierklech Verlooss. Verloosse kann ee sech leider awer nëmmen do drop, dass esou gutt, wéi all Bus oder Zuch verspéit ass an dass doduerch de Wee op d'Aarbecht zum Nervespill gëtt. Ech wëll Iech dat u konkreten Erliefnisser beweisen: Scho moies kuerz no 7 Auer ass mäi Bus, dee mech op d'Mierscher Gare bréngt mat enger beandrockender Regelméissegkeet, heescht all Dag ronn 5 Minutten ze spéit. Dat muss ee wierklech wëllen, ech froe mech nämlech, wéi e Bus iwwerhaapt ka moies op enger Streck vu 5 Kilometer Verspéidung kréien, an der Géigend vu Sëll esou ganz ouni rout Luuchten a mat kaum Trafic, matzen um Land eben. Ech kréien also scho moies um Busarrêt e bësse Bols, dat ginn ech zou. 5 Minutten ze spéit zu Miersch op der Gare, dat geet labber duer fir den Zuch an d'Staat ze verpassen, et sief dann deen huet och Verspéidung, wat alles anescht wéi rar virkënnt. Dës lescht war dësen Zuch dann awer mol eng Kéier pünktlech, wouwéinst ech en dann natierlech verpasst hunn, well wéi ëmmer natierlech de Bus 5 Minutten ze spéit, Bols. Egal denken ech, hëls de eben den nächsten Zuch. Has de gemengt, deen ass nämlech grad dee Moien ausgefall, also einfach guer net komm. An esou Situatioune ka sech mäi Bols da scho mol gären a liicht Häerzrythmusstéierunge verwandelen, 40 Minutten hat ech duerno awer um Quai Zäit fir mech gemitterlech nees ze calméieren. En aneren Dag hunn ech, obwuel de Bus zwar wéi ëmmer 5 Minutten ze spéit war, mat zwar nëmmen engem liewesgeféierleche Sprong tëscht d'Dieren déi schonn am Gaange waren zou ze goen, den Zuch an d'Staat awer nach erwëscht. Et ka jo also dach klappen, duecht ech, bis ech dann herno um fonkelneie Pole d'Echange bei der Rouder Bréck stoung an op di nächst Verbindung gewaart hunn. Laang, well dee Bus vun der Linn 18 war ausgefall, an ech stoung awer nees eng véierel Stonn am Reen.



Do ass et mer duergaangen an ech hu mech dann iwwer den Internet bei der Mobilitéitszentral beschwéiert, doriwwer, dass eben ëmmer alles Verspéidung huet. Dat wier bei hinne leider bekannt krut ech, no kuerzer Zäit, geäntwert. Fir dat an Zukunft ze vermeide géifen Zitat: Leitzentralen agefouert ginn, déi alles besser solle koordinéieren. Déi solle fir Mëtt 2018 operationell sinn. Aha, mHmm, duecht ech.



Lo stinn ech virun enger existenzieller Fro: wëll ech moies léiwer eng hallef Stonn op engem kalen Zuch quasi am Reen meng Zäit verschwenden oder léiwer nees am Stau op der Autobunn, dofir awer schéin am waarme, ganz fir mech eleng ouni Gedrécks? An déi Froe schénge sech méi Leit ze stellen: Op Facebook liest ee reegelméisseg vu ganz ähnlechen Erliefnisser an entspriechender Roserei, alles potentiell Clientë vum aktuellen Autosfestival mengen ech, well den ëffentlechen Transport kann nëmmen eng Alternative duerstellen, wann een ënner méi oder manner raisonnabele Konditiounen op d'Aarbecht an erëm heem kënnt, op d'mannst heiansdo. Aventurë braucht do keen. Well do kann een esou vill multimodal Gare, Trammen an aner infrastrukturell Wonnerwierker bauen an och esou houfreg drop si wéi der wëllt. Wann de Stau awer manner Nerve kascht , da fueren ech mëttelfristeg nees Auto, och wann dat schued wier. Gottseidank installéieren d'CFL jo elo gratis WLAN op alle Garen. Am Prinzip WIER dat jo eng komplett onnëtz Investitioun, well een deen net muss waarden, braucht och kee WLAN.