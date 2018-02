Brong Flecken - De Commentaire vum Claude Zeimetz



E bronge Fleck, deen d'Regierungsmembere vun ÖVP an FPÖ net sou einfach verschwannen doe kënnen, ma deen éischter nach méi grouss gëtt, wann ee just dru reiwe geet an net anstänneg botzt. Vun enger grëndlecher Botz awer wëll bis ewell nach kee vun de Concernéierten eppes wëssen. Et ass bis ewell jo och sou gaangen...„Und täglich grüsst déi Jugendsünde“ war en Editorial virun enger Zäitchen am Kurier iwwerschriwwen. „Jugendsünde“ mat deem Terme spille Sebastian Kurz oder Heinz-Christian Strache jo ganz gär rietspopulistesch, rassistesch an aner bedenklech Aussoen a Positiounen aus den eegene Reien erof. Dës Kéier konnt d'Affär domadder awer net ënnert den Teppech gekiert ginn.De Spëtzekandidat vun der FPÖ an Niederösterreich Udo Landbauer huet d'lescht Woch mat Widdermutt demissionéiert, nodeems bekannt gouf, datt d'Burschenschaft Germania, an där hie laang Vizepresident a bis d'lescht Woch nach Member war, antisemitesch Neonazi-Texter an hire Lidderbicher stoen hat. E Geriicht ass elo domadder befaasst d'Burschenschaft opzeléisen. Iwwregens huet d'SPÖ ee Member ausgeschloss, deen d'Lidderbuch illustréiert soll hunn.„Burschenschaft“, „Germania“, dat kléngt genee no deem wat et ass, keng harmlos Studentevereenegung ma stramm rechts, jo, verschiddener soe rietsradikal Organisatiounen, vun deene sech d'FPÖ bis haut net komplett lassléise wëll. Et ass hei wéi bei anere Sujeten och, de Vizekanzler Strache gëtt sech no bausse bekéiert, moderat, de klassesche „Wollef am Schofspelz“ a probéiert parallel no bannen d'Truppen net ze vill virun de Kapp ze stoussen. De Landbauer gouf eréischt fale gelooss, wéi et net méi anescht goung. Aus der FPÖ ausgeschloss gouf e wéinst dem Skandal iwwregens net.De viséierte Politiker ass sech och kenger Schold bewosst, Nee, den Udo Landbauer wollt sech selwer a seng Famill virun enger „Medienhatz“ schütze wéi e sot, duerfir ass en zréckgetrueden. En aneren FPÖ-Member fuerdert elo souguer d'“Hexejeeër aus dem 21. Joerhonnert“ op si misste sech fir hir „politesch a medial Inquisitioun“ entschëllegen. Domadder sinn da wuel d'Journaliste gemengt, déi d'Saach opgedeckt hunn oder de Bundespresident Alexander van der Bellen.An Europa... observéiert elo mol nach déi schwaarz-blo Equipe zu Wien weider. Natierlech sinn d'Regierungsmemberen demokratesch gewielt an awer léisst den zeréckhalenden Ëmgank mat der Kurz-Strache-Regierung, dee sou ganz anescht ass wéi virun 18 Joer bei der Schüssel-Haider-Formatioun, déif blécke wéi d'Politik an d'Gesellschaft sech entwéckelt hunn.FPÖ-Vizekanzler, Innen- oder ënnert anerem och nach Ausseminister an Éisträich, sinn haut esou normal wéi eng AFD-Fraktioun an Däitschland, déi d'lescht Woch enger Holocauste-Iwwerliewender am Bundestag nolauschtert a geziilt do klatscht wou se muss, awer bewosst do net, wou se net wëll. Déi Partei also, vun där Membere vun „Denkmal der Schande“ oder „entarteter Doppelpass“ schwätzen. Iergendwéi leeft hei eppes schif... Duerfir gi Journalisten, gëtt d'Zivilgesellschaft an och d'Politiker gebraucht, fir déi Mëssstänn, Provokatiounen a verbal Entgleisungen ze denoncéieren a kloer rout Linnen ze zéien. Besonnesch ënnert anerem en Vue vun der éisträichescher EU-Presidence am Juli.