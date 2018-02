Op alle Fall zanter e Mëttwoch emol provisoresch, soulaang bis déi jeeweileg Partei-Gremien, an d’SPD-Basis och nach hire Feu Vert ginn. Verschidde Ministesch-Posten dierften awer iwwerraschen, a sinn och net wierklech ze verstoen, mengt de Joël Detaille an engem Commentaire, deen e Mëttwoch en Déja-Vue-Erliëfnis hat.

De Commentaire vum Joël Detaille



De 25. September zejoert, also een Dag no der Bundestagswahl dierft en Dag sinn, un dee sech nach vill SPD-Memberen erënneren.

Hire Parteichef Martin Schulz huet nämlech op deem Dag op enger Pressekonferenz kloer gemaach, dass eng GroKo fir hie keng Optioun ass, an och hie selwer wéilt net an eng Koalitioun mam Angela Merkel antrieden. Dat huet hien och esou op eng Fro vum Welt-Journalist Daniel Friedrich Sturm deemools am Willy Brandt Haus zu Berlin geäntwert.

Zanter e Mëttwoch wësse mer, dass de Martin Schulz nächsten däitschen Ausseminister wäert sinn.

Lo kann ee soen, dass d’SPD an de Schulz selwer dee Sënneswandel jo just zum Wuel vum Land gemaacht hätt. Ok. Mä eng helle Wull SPD-Membere fille sech hannergaangen.

Et kënnt een als Lëtzebuerger och net ëmhier, bei der deemoleger Ausso vum Schulz un de momentan Lëtzebuerger Premier ze denken.

Och de Xavier Bettel hat jo bei eis op der Antenn ausgeschloss an eng Regierung ze goen.

Mam Resultat dat mer all kennen.

Wat kënne mer also zeréck behalen, d’Onwourecht soen, oder soe mer éischter "seng eegen Iwwerzeegungen esou ëm-modeléieren, wéi et engem karriärtechnesch grad passt"- dat ass an der Politik ok.

Eppes anescht wat an der neier Regierung zu Berlin sécherlech erausstécht, ass den neien Inneminister.

Horst Seehofer, dee Numm verbënnt ee schliisslech mam Freistaat Bayern a mat der knallhaarder Positioun géintiwwer Refugiéen, oder op d’mannst géintiwwer deenen hirer Famill.

An dee Mann, deen d’Successioun vum moderéierten Thomas de Maizière iwwerhëlt, ka sech elo als Minister an deene Froe mat der "Wir schaffen das"-Kanzerlin Merkel moossen.

Do ass de Sträit am Stot dach virprogramméiert.

A perséinlech froen ech mech och, wat am Koalitiouns-Poker eigentlech muss geschitt sinn, dass d’CDU bereet war, fir de Finanzministère un d’SPD ofzeginn. Ee vun de wichtegste Ressorte gëtt d’Angela Merkel un de Partner of, deen ee jo just wollt oder gebraucht huet, well d’FDP net mat hinnen an de Grénge wollt an d’Bett klammen.

Iergendwéi huet een d’Gefill, wéi wann eng wierklech stabil Regierung anescht ausgesäit.

Obwuel, se ass jo u sech och nach net duerch.

Wann d’SPD-Basis net averstane mam Kompromëss ass, bleiwe wuel just nach Neiwahlen. A wie weess wéi d'Muechtverhältnisser da bei eise Nopere géifen ausgesinn.