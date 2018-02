D'Uerdnung op der Welt schéngt schwéier duercherneen ze sinn...





Commentaire vum Pit Everling



Op ville Plaze brennt et. D'Tensiounen tëscht den USA a Russland si sou staark, ewéi laang net méi. Israel an den Iran wetze mat de Messeren. China a Japan streiden ëm Inselen. Vun der Situatioun a Syrien oder am Jemen net ze schwätzen. Derbäi komme politesch Leaderen, déi onberechenbar sinn, notamment en Donald Trump, en Recep Tayyip Erdogan an net ze vergiessen, e Kim Jong Un.Déi grouss Acteuren op der Welt bauen d'Militär-Capacitéiten aus an hale sech prett.No der bipolarer an duerno der unipolarer Welt liewe mer elo an enger multipolarer Welt, an där al Equiliber a Fro gestallt sinn, mat alle Geforen, déi do drun hänken, de Weltfridde bréckelt.D'Bestandsopnam op der Sécherheetskonferenz deet een erféieren, datt d'Diplomatie keng Léisunge schéngt parat ze hunn, dat nach méi.D'Fro, déi sech fir eis stellt, ass déi, wat fir eng Roll Europa an där Welt soll spillen, militäresch Stäerkt ass jo net grad eppes wou an de leschte Joerzéngten drop gesat gouf, et gouf jo e gudde Frënd déi Säit vum Pull.Ma ob de Weltpolizist Amerika ass kee Verlooss méi, mat deem President, a kann eng NATO wierklech nach reagéieren, sollt eng Kéier eppes geschéien? Eng Fro déi definitiv net mat engem klore „Jo“ ka beäntwert ginn.Eng eegen europäesch Verdeedegungspolitik schéngt onëmgänglech. Dobäi huet d'Unioun vun der Defense e laange Baart, vu 1954 u gëtt un dëser gedoktert, zu enger gemeinsamer Arméi koum et ni.Déi nei Initiative heescht PESCO, Politiker verkafe se als historesche Schrëtt. Um Enn vum leschte Joer gouf e Grondsazdokument ugeholl, ënnert anerem sollen EU-wäit Unitéiten a Capacitéiten opgebaut ginn, et gëtt sech engagéiert fir militäresch opzerüsten.Et gëtt awer schonn dru gezweiwelt, datt dat Ganzt kann ëmgesat ginn, op d'mannst ob dat séier ka geschéien.Nach huet nämlech net all EU-Memberland ënnerschriwwen, d'USA sinn "not amused" a froe sech, wéi dat Ganzt mat der NATO koexistéiere kann. Nach anerer froe sech, ob dës Verdeedegungs-Unioun duer geet an op eng Defense vun Europa am Fall vun engem Nuklearkrich iwwerhaapt realistesch ka sinn?Eigentlech ass jo ze hoffen, datt de Weltfridden hält. Vläicht gëtt iwwerdriwwe grad an d'Situatioun eskaléiert net.E militärescht Oprüste passt jo och eigentlech souguer méi an déi europäesch Virstellunge vun haut.Mä wann een den Experten nolauschtert féiert wuel kee Wee dolaanscht.Op anere Plazen op der Welt gëtt net geschlof.