Viviane Reding am Zentrum: Commentaire vum Roy Grotz



... wëll d'Madamm Reding - allround asetzbar politesch Wonnerwaff vun der CSV - als Stack-Stater-Minetter nämlech net wäert am Süde mat an d'Wahlen goen, mä am Zentrum. Sou heescht et an de politesche Kulissen an do wësse Ghostwriteren a Spin-Doctere jo bekanntlech ëmmer méi wéi d'gemengt Vollek. Den Deal respektiv d'Iwwerleeung ass dës: D'Viviane Reding soll och schonn an der Wahlcampagne zesumme mam Spëtzekandidat optrieden - am "Tandem", wéi et d'Madamm Reding selwer sot. Vun deem Duo ass sech z'erwaarden, dass et sech ergänzt: d'Viviane Reding mat enger europapolitescher Agenda an entspriechenden Aussoen, iwwerdeem de Claude Wiseler d'Innepolitik bedéngt. Dat nennt een eng gerecht Aarbechtsopdeelung, sou dass sech déi 2 Alpha-Déieren net wäerten op der Place publique ze vill an d'Féiss geroden.Domat krute sech Leit wéi de President Marc Spautz, mä och aner gestane Politiker an zum Deel Ex-Ministere wéi Wolter, Halsdorf, Roth an Eischen duerchgesat an hunn d'Madamm Reding an den Zentrum exportéiert. Op et par contre ze packen ass, ouni d'Popularitéit vun der Ex-EU-Kommissärin, déi jo am Maschinneraum vun der Unioun aktiv ass, déi 56.000 Stëmme vun engem Jean-Claude Juncker opzefänken, sief dohigestallt. An op d'deklaréiert Wahlzil vun den 10 Sëtz am Minett ze packen ass, ouni "Überflieger"-Qualitéiten ze hunn, och dat ass nach alles wéi net giess.Zum Verglach: De Marc Spautz koum op ronn 28.000 Votten, virun - der Rei no - Halsdorf, Eischen, Roth a Wolter. Am Süden ass d'CSV-Lëscht bis ewell dann och alles wéi keng Iwwerraschung - wie lo nach vum Weiserot no-nominéiert gëtt an op do jonk, onverbraucht an dynamesch hoffnungsvoll Zukunftspolitiker dobäi sinn? Abee, do loossen ech mech da gär iwwerraschen. Schued allemol fir jonk Polit-Talenter - Renouveau a Profilschärfen ass net virgesinn.Dass d'determinéiert Madamm Reding sech direkt mam fäine Claude Wiseler am Zentrum konfrontéiert, bréngt och direkt e kloren Departage tëscht dëse Polit-Käpp mat sech, sou dass den Dag nom Wahlsonndeg och mol scho kloer ass, wien dann d'Soen huet, a wien et ass, dee wäert op potenziell Koalitiounspartner duergoen, respektiv wien nees vun enger anerer Koalitioun an de Motzeck geschéckt gëtt. Ob d'Viviane Reding par contre an hire Stëmme wäert kënnen d'Resultater aus den Europawahle packen, ass unzezweiwelen an ob hir d'Leit wierklech ofkafen, fir an ALL Dossier dran ze sinn a multi-fonctionnel asetzbar ze sinn ... och dorunner gleewen ech net sou richteg.Mä nach ass d'Campagne eréischt an hirem timiden Ufanksstadium. Politesch Fuerderungen, déi an d'Wahlprogrammer afléissen, hunn ech bis dato just vun der LSAP héieren - gespaant si mer, wéi d'Oppositioun da wëll d'Land esou opstellen, dass et wuesse kann, ouni d'Liewensqualitéit ze bradéieren. Déi Gréng stéinge prett fir an hirem Ministère do weider matzeschaffen.