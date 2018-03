Vill Doudeger a vill Kabes: Commentaire vum Nadine Gautier



Ech kann a wëll dee Mann net verstoen. Wien ëm alles an der Welt ka sech op eng Foto mat Secouriste vu Parkland stellen, mam Domm an d'Luucht a mat engem Grinsen am Gesiicht, wéi wann en eng Victoire ze féieren hätt? Et géifen de Mannste vill Personnagen an de Kapp kommen, déi dat fäerdegbréngen. Ma ee krut et fäerdeg. Den Donald Trump. A wie kritt et fäerdeg, ouni Empathie, mä dofir mat vill Gebretz ze behaapten, hie géif an eng Schoul erarennen ouni arméiert ze sinn, wann do een "School Shooter" am Gaangen ass, ëm sech ze schéissen? Den Donald Trump. A wien äussert sech och no 2 vun den déidlechsten Attacke vun Eenzeltäter aus de leschte 25 Joren an den USA, datt hien e grousse Fan vun der NRA, der amerikanescher Waffelobby, wier? Den Donald Trump. D'Massaker zu Parkland ass dat siwentschlëmmste vun engem Eenzeltäter.Eréischt e puer Deeg nom Massaker huet den Trump sech dach zu e puer Aussoe fir méi Restriktioune beim Waffegesetz verleede gelooss. Zum Beispill solle Bump Stocks, duerch déi semi-automatesch Waffen a vollautomatescher ëmfonktionnéiert kënne ginn, verbuede ginn. Den Alter vun de Jonke soll vun 18 op 21 Joer gehuewe ginn, wat d’Kafe vu bestëmmte Waffen ugeet. Gläichzäiteg awer betount den Donald Trump, datt hien enk Liene mat NRA hätt an hire gréisste Fan wier. Et wiere grouss amerikanesch Patrioten.D’NRA ass hirersäits géint allméiglech Restriktioun. Dofir kënnt den Trump mat enger weiderer Iddi, datt d’Schoulmeeschtere Waffe solle kréien, a spillt an d’Hänn vun der Waffelobby. Vläicht gesinn ech et och ze enk, mä den Donald Trump versicht do op zwou Hochzäiten ze danzen ... ass menger Meenung no alles anescht wéi kohärent a sengem Denken a Soen ... vun Handelen kann ee jo net schwätzen ... alt nees ...An eppes vergësst den amerikanesche President komplett: déi Mënschen, déi duerch Waffen ëm d’Liewe koumen. Mä datt hien net wierklech empathesch a mënschebezunn ass, wéist jo och d’Ausso, Nordkorea wëllen auszeradéieren. Mënscheliewe bedeiten him net esou vill.Seng Fra Melania hat dogéint déi richteg Wierder no Parkland fonnt. Wann och e bëssen auswenneg geléiert sot si wärend enge vun hire seelene Rieden iwwert d’Schüler vu Parkland, déi méi strikt Waffegesetzer fuerderen: "Si sinn eis Zukunft a si hunn et verdéngt, gehéiert ze ginn", esou d’First Lady. An datt déi Jonk méi Gehéier fannen wéi soss alt, weist och e rezente Sondage vu CNN. Do geet ervir, dat 70 Prozent vun de Befrote méi streng Waffegesetzer wëllen, 52 Prozent waren et nach am Oktober, kuerz nom Massaker op engem Concert zu Las Vegas.A vläicht ebbt d’Diskussioun ëm méi streng Waffegesetzer dës Kéier net esou séier of wéi bei de leschte Massakeren an Tragedien, et ass ze wënschen. Dës Kéier sinn hei Schüler, déi mat haarder Stëmm schwätzen. Fir de 24. Mäerz ass e Protest annoncéiert. Schüler, déi vun der NRA an hiren Unhänger als Schauspiller vernannt ginn, an nees maache Verschwörungstheorien d’Ronn ...Datt an den USA d’Waffegesetzer sinn, wéi se sinn, ass natierlech net eleng dem President unzehänken. Do hänken d’Representantenhaus an de Senat mat drun. Dees sinn ech mer wuel bewosst. Och e Barack Obama koum net géint déi dichteg "National Rifle Association" un - eng NRA, déi mat Aussoe vun hirer Spriecherin polariséiert: wéi datt wäiss Mammen, déi no engem Schoulmassaker kräischen, Quotegold fir d’Medie wieren. Medievertrieder hätte Schoulmassakere gär.A Leit, déi esou e Kabes vu sech ginn, hunn de Support vum President ... vum Donald Trump, deen net manner Kabes erzielt.