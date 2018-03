Dat war jo e gudde Weekend, ne, also ech mengen dat politesch. Wann ech mer virstellen, wat do hätt kënne geschéien: d'SPD seet Nee zur Grouko, an der Schwäiz gëtt den ëffentlech-rechtleche Medien de Krunn zougedréit an an Italien kommen d'Faschisten an d'Regierung.Alles esou net geschitt, tiptop.Mä nach sinn net all d'Masse gelies. Fänke mer mat där mat de villen Hären un: Italien. Do gesi se elo d'Stären, där 5, mä näischt ass kloer, näischt ass decidéiert, just eben, datt hinnen an eis e ganz staarken Zombie Berlusconi erspuert bleift. Fir de Rescht ass dat fréier sympathescht Land esou no riets geréckelt, datt ech schonn Leit hunn héiere soen, elo fueren ech awer ni méi bei déi. Soit. Dausende vu Flüchtlingen gesinn dat anescht a wëllen op dee Stiwwel.Italien also am politesche Chaos. Dat mécht engem net absenz vill Suergen, well Duercherneenen, dat kenne si. De Klischee wëll, datt si dann eben wurschtelen a weidermaachen, wéi wann näischt wier an iergendwéi reegelt sech iergendeppes iergendwéini.An Däitschland wier Chaos schonn eng aner Geschicht. Obschonns bei hinnen och an de leschte 6 Méint alles wéi um Schnéierche gelaf ass, gëtt elo gemaach, wéi wann endlech d'Rettung do wier, endlech géif erëm regéiert ginn. D'Merkel gëtt fir hir personalpolitesch Wénkelzich an de schwaarzen Himmel gelueft, d'SPD geet extrem granzeg erëm an d' GrouKo. A féiert sech op, wéi wa si net am Koalitiouns-Poker gewonn hätt. D'CDU/CSU déi wäerte sech nach wonneren, wa se d'AFD riets iwwerhuele wëllen a wann de Justizminister an de Finanzminister hinne Knëppelen tëschent d'Bee geheien.Déi konservativ Madame Kramp-Karrenbauer ass zwar schonn e Fall fir sech. Geet um allerrietseste Bord fëschen a verbitt türkesch Wahlversammlungen am Saarland, obschonns do guer keng geplangt sinn. Grad wéi wann een anzwousch Burkae verbidde géif, wou keng sinn.Wat ech un Teutonien esou interessant fannen, dat ass, datt hir Situatioun eiser esou gläicht. Si jéimeren op héijem Niveau, genee ewéi mir. Si sinn total autoverréckt, genee wéi mir. Si hunn e Wunnengsproblem, dee mir och hunn. Si hunn eng verstoppten Aarmut, déi mir och hunn. A si hunn Sozialdemokraten, deenen hire Wielerstack geschmolz ass an deene jonk Leit rebelléieren. Bon, doiwwer schreiwen d' Jusoe keng Bréiwer, mä argumentéieren.Ech si gespaant, wat eis Sozen vun hire preisesche Genosse léieren. Woubäi eent kloer ass: eis Sozen hu keng Tentatioun an d'Oppositioun ze goen. Si hu sech zanter Joren gemittlech an der Regierung ageriicht a wëlle bleiwen, wou se sinn.An da gëtt et jo do e klengt Land, wou d'Leit 4 Sprooche schwätzen, si wëllen alle 4 hir ëffentlech-rechtlech Televisioun a Radio behalen, oder? An dat ass gutt esou. Grad an dësen Zäiten, wou en Trumpel am léifsten déi kritesch Medien ofschafe wëll, wou op Malta an an der Slowakei – also bei eis – Journalisten ëmbruecht ginn, wou den Erdogan d'Journalisten träppweis an de Prisong gehäit a wou doiwwer d' Medien Lügenpresse genannt ginn. Ech weess, ech sëtzen am kommerzielle Glashaus, egal, datt di Schwäizer de Ratefänkerten an dem décke Fric d'Medien net iwwerloossen, dat mécht mer Freed.Well d'Zäite si konfus an opgereegt genuch. En Nordkoreaner an en Amerikaner totzen exhibitionistesch, wien nuklear dee längsten hätt. A bei där Phallus-Show wëll de Putin och matmaachen a bretzt sech mat Wonnerwaffen. Iwwerdeems den Donald en Handelskrich ufänkt.An a Syrien gëtt weider gestuerwen a gestuerwen a gestuerwen.Langweil wéi an der Schwäiz an an Däitschland ass also eppes Guddes.An da sinn jo nach Oskare verdeelt ginn. A gewonn huet e Film, wou e Wiesen aus dem Waasser kënnt. An e Mënsch, dee keng Stëmm huet, hëlleft him.Et ass e Film wéi e Monument fir déi, di d'Mare nostrum iwwerliewen a gehollef kréie vu Leit, déi refuséieren ënnerzegoen am Kregéils vun Identitairen a Rassisten.Ech stoung eng Kéier um Kierfecht zu Luxembourg, am Iowa.Nëmme Lëtzebuerger Nimm op de Griewer.Alles Wirtschaftsflüchtlingen.