Commentaire vum Petz Bartz nom Rietsruck an Europa (05.03.2018) Et war haut erëm eng Kéier ee vun deene Méindeger, wou se am Berlaymont zu Bréissel mat Kappwéi schaffe gaang sinn.

An elo net nëmmen als e wirtschaftlecht, wéi gewinnt, mee och e politescht. A méiglecherweis war dës Kéier duerfir esouguer kee russeschen Hacking vu soziale Netzwierker iwwerhaapt néideg. Mir packen dat am enke Krees vun den EU-Grënnungsmembere jo da mëttlerweil awer eleng, nodeems Däitschland, Frankräich an och Holland derlaanscht koumen, fir dem rietse Populismus eng gréisser Spillwiss ze ginn. Europa hat fälschlecherweis, wéi sech elo erausstellt, geduecht eng kleng Paus vergonnt ze kréien am Drock op seng Eenheet a seng gestache Wäerter.Wann een d’Kaart vun Europa kuckt, kënnt een awer net laanscht d’Fro, firwat grad do wou déi rezent europäesch Geschicht sech vun hirer däischterster Säit gewisen huet, de Wieler erëm op dee selwechten ale Gedankeschema erafält an dobäi mengt, progressistesch ze sinn.Mussolini ass Mainstream ginn. Zu Braunau-am-Inn, am Nopeschland, ginn et mëttlerweil Hotele mat Wellness a Spa fir Touristen aus der neier politescher Mëtt.Fir en Orbán an Ungarn an e Babis an Tschechien gëtt et, nieft Impaktstudien op Fliedermais a soss d’Natur, och heemlecht Versteesdemech fir ebe grad net Krichsflüchtlingen en neit Heem ze ginn.An amplaz et onerhéiert ze fannen, wa Polen d’Geschicht vun Europa ëmschreift, rëselt ee just de Kapp.An de Schoulklassen op de Visitten? Wat erzielt een deenen dann elo? Dass ee sech op e puer Detailer geiert hätt?