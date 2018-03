An zwar ëm de Fred Keup, den Initiateur vun "Nee2015", där Initiativ, déi géint d'Auslännerwahlrecht op d'Tromm geschloen hat a méi spéit a "Wee2050" ëmbenannt gouf.D'Zesummenaarbecht mat der ADR louch eigentlech op der Hand, gemeinsam Positiounen a gewëssen Themeberäicher schéngen evident, nenne mer d'Wuesstemsfro, d'Identitéit, d'Sprooch.Et gesäit ee sech an der politescher Mëtt. Do stinn d'Partei an d'Initiativ sécher net, par konter sti se sécher och net sou wäit riets wéi heiansdo vun anere behaapt gëtt.Och wann d'Fro erlaabt muss sinn, ob jidderee wierklech sou moderat ass, wéi e sech gëtt, ka vu rietsextremen Anti-System-Beweegungen - wéi et se an aneren europäesche Länner gëtt - absolut keng rieds sinn zu Lëtzebuerg; sou laang wéi d'Portmonnie vun de Wieler eenegermoosse voll sinn, wäert dat och sou bleiwen.Wie gäre politesch matbestëmmt, muss hei am Land déi scho genannte politesch Mëtt sou gutt ewéi méiglech erreechen, dofir musse verschidde Supporter déi riets Säit vum Teller erofgehäit ginn, e Phänomen, mat deem d'ADR scho méi laang konfrontéiert ass. Och de Fred Keup muss säi Facebook-Site eng Kéier gutt duerchliesen a sech d'Fro stellen, ob e wierklech alleguerten d'Fans vu senger Initiativ als Sympathisante gebrauche kann.8 Plaze soll "Wee 2050" op den ADR-Lëschte kréien.Eng Hochzäit aus Léift ass et sécher net, all d'Säiten erhoffe sech eppes vun dëser Kooperatioun an do si mer beim sprangende Punkt.Wéi scho gesot dréit sech eigentlech alles ëm de Personnage Fred Keup. Den Initiateur vun Nee2015/Wee2050 an d'CSV koume wuel net op e gemeinsamen Nenner an dofir spekuléiert den Enseignant drop, fir via d'Sprangbriet ADR säi Stull um Krautmaart ze kréien. D'ADR kritt am Géigenzuch en net onbekannte Personnage an d'eege Reien, deen op der Süd-Lëscht vill Stëmme ka fänken.Wéi sti wierklech d'Chancë fir e Succès de 14. Oktober? D'Theme kommen zwar bei ville Wieler un, dat ass eng Realitéit, mä ass dat potentiellt Elektorat net souwisou schonn dat selwecht? Sinn d'Ënnerstëtzer vun der Beweegung net vläicht souwisou schonn ADR-Wieler?Riseg Spréng no vir a punkto Wahlresultat si sech éischter net ze erwaarden.De Sondagen no kritt d'ADR am Osten e Sëtz bäi, am Süden dierft mam Fred Keup op en drëtt Mandat spekuléiert ginn, ob dat awer geléngt, dat steet an de Stären. Vläicht packt hien et awer och laanscht en aktuellen ADR-Deputéierten, wie weess ...Aner Froen, déi sech stellen, sinn déi, wien déi aner 7 Kandidate vun der Initiativ sinn ... an a wéi wäit d'Beweegung et fäerdeg bréngt, fir iwwer hir 2 bis 3 Stammthemen eraus Wahlkampf ze maachen.Derbäi kënnt en externe Facteur, nämlech deen, datt spéitstens zënter dem Referendum och e puer aner Parteie versichen, fir op klasseschem ADR-Terrain ze grasen an domat probéieren, fir d'Wieler bei sech ze behalen.Déi wierklech Fro, déi sech bei dëser Zesummenaarbecht stellt, ass dës: Packt de Fred Keup et an d'Parlament oder net? Wa jo, da läit seng Zukunft bei der ADR. Wann net, da riskéiert hien de politeschen Doud. A béide Fäll kéint d'Beweegung Wee2050 - ouni Fusioun mat der ADR - an der Bedeitungslosegkeet verschwannen.