© Eric Steichen/RTL

D'3er Koalitioun hat e bossege Start. Vill Leit hu sech gewonnert dass, a wéi déi 3 sech esou séier konnte fannen.

Dono koum e Pak mat iwwer 250 Mesuren, vun deem jidderee sech iergendwéi viséiert gefillt huet. Et war zum Deel mat Kanounen op Spatze geschoss ginn.



An elo?



De Chômage ass zeréckgaangen, et gi weider Aarbechtsplaze geschaf, d'Staatsschold schéint am Grëff ze sinn, et gëtt weider vill investéiert.



De Bilan vun der Regierung ass u sech gutt, och wann do déi excellent konjunkturell Reprise hiert dozou bäigedroen huet.

Mä e gudde Bilan ass keng Garantie am Hibléck op Wahlen.



Elo geet et fir d'Regierungsparteien Richtung gëllege Spagat tëscht Weiderregéieren a parallel Wahlkampf maachen. Et heescht déi blo-rout-gréng Reien zesummenzehalen a sech trotzdem als Parteien ze differenzéieren. Joghurtsfabréck a Steewollfabréck hunn do schonn emol een Avant-goût ginn, wéi ee Bild een um Enn kann ofginn.



Elo huet de Premier Bettel, an u sech seng ganz Regierung, eng riseg Geleeënheet fir een Zukunftsprogramm ze presentéieren, den "Etat de la nation" an der Chamber.



Do ass et mat engem gudde Bilan eleng net gedoen, et muss no vir gekuckt ginn.



D'Oppositioun huet an den Debatten dann, Zäit sech ze profiléieren an Alternativen ze bidden. Do muss d'CSV och kloer ënnersträichen, dass si, sollt se an der nächster Regierung sinn, net de Réckgang aleet, mä erklären, wéi si op deem opbaue wäert, wat do steet. D'CSV muss Accente setzen, wat se wou anescht wëll maachen, am beschte besser wëll maachen.



Allerdéngs hunn ech dacks d'Impressioun, wéi wann déi Chrëschtlechsozial den Ament ze vill am Modus" Rou" funktionéieren, sech nëmmen net ugräifbar maachen.



Egal wéi eng politesch Faarf déi nächst Regierung kritt, d'Defien sinn déi nämmlecht:



Wéi wëll d'Land weider wuessen, a wéi gi mir mat de Konsequenze vun deem Wuesstem ëm, also virop bei Mobilitéit, bezuelbarem Wunnraum an engem performanten Educatiouns-a Formatiounssystem.



De Bierger wëll Pisten an Äntwerten, wéi et mam Land an den nächste 5 Joer soll weidergoen. Wéi soll ee soss säi Choix bei de Wahle maachen.



Also där léif Parteien, bréngt endlech är Iddien op Pabeier. Ee Wahlprogramm no der grousser Vakanz "à la CSV" kann dem Debat net hëllefen, och wann een op Wahlversammlunge wëll pilgeren. Mä bis Mëtt September riskéiert et, bei allgemengen Aussoen ze bleiwen, an Hoer an der Zopp vun anere Parteien ze sichen.



No der grousser Vakanz bleiwen dann déck 4 Woche fir den eigentleche Wahlkampf. Eng Turbo-Campagne deemno, wou et schwéier wäert ginn an de Fong ze goen.



D'Leit waarden awer op Contenu.