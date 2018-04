Commentaire vum Claude Zeimetz



Et gëtt Zäit, Facebook an d'Verantwortung ze huelen, dem Betrib Grenzen opzezeechnen. Wéi effikass d'Politik am Endeffekt duerchgräife wäert oder wéi wäit de Betrib duerch de finanzielle Drock, also duerch den Drock vun de Privatleit an de Betriber vum selwen op dee Wee geet, dat steet op engem anere Blat. Verschidde Changementer, déi elo als Reaktioun op de Skandal annoncéiert goufen, wiere souwisou scho geplangt gewiescht, liest een.Zanter e Méindeg sollen déi presuméiert 87 Millioune Leit op hirem Facebook-Konto gesinn, ob si vum Dateskandal ëm Cambridge Analytica betraff sinn a wéi eng Daten Externer illegal genotzt hunn. Fir wat ze maachen? Dat gëtt een net gewuer. Kënnt vläicht iergend eng Kéier nach...Facebook ass a bleift och hei am Land extrem beléift. Virun engem Joer hunn 79% vun de Residenten an enger Ëmfro vun TNS-Ilres uginn, beim sozialen Netzwierk aktiv ze sinn. An der Alterskategorie vu 16 bis 24 Joer sinn et souguer 97%. Vill vun eis kommentéieren, klicken, posten a liken, ouni eis all ze vill Gedanken ze maachen. Wéi kleng d'Bewosstsinn am Grand-Duché a Saachen Dateschutz ass, huet ze Lescht nach d'Reaktioun op d'Chamberleaks-Affaire gewisen.Jiddereen, dee sech net dem Mouvement Hashtag „deletefacebook" uschléisst, muss sech awer bewosst ginn, wéi vill e sech, dacks fräiwëlleg wuel verstanen, exposéiert, um Facebook oder um Smartphone allgemeng. Jo, Facebook ass an der Flicht, fir alles ze maachen, fir d'Donnéeë vun hire Cliente viru Mëssbräich ze schützen. Dat ass evident. An dat gëtt haut och nach net genuch gemaach. Et geet scho beim verwurrelte Layout, beim komplizéierten Klenggedréckte bei den Astellungen un. A jo, och Datemëssbrauch muss konsequent bestrooft ginn. Et kann net sinn, datt ech meng Privatsphär sou streng wéi méiglech verwalten an Entreprisen iwwer Drëtter awer u meng Date kommen.An awer froen ech mech op der anerer Säit heiansdo an der aktueller Diskussioun, ob mer net Entreprisen, wéi Cambridge Analytica, ze vill Muecht zougestinn. Well et sinn um Enn vum Dag nach ëmmer d'Wieler an d'Wielerinne selwer, déi hiert Kräizchen an der Walkabinn maache fir den Donald Trump oder fir en Austrëtt aus der Europäescher Unioun. Zwee Walphänomener, mat deenen déi meescht net gerechent haten. De Facebookskandal ass fir verschiddener vun hinnen eng wëllkommen Excuse, fir sech aus der eegener Verantwortung erauszehuelen.An eppes anescht dierf een och net vergiessen.Walmanipulatioune si wuel sou al wéi d'politescht Geschäft selwer. Do, wou fréier eng Kandidatin um Duerffest Saache versprach huet, déi se vun Ufank un net hale wollt, do rifft de Xavier Bettel haut eben an engem Facebook-Video mam bloen Telefon an d'Foussgängerzon un a lancéiert d'CSV am Kader vun hirem Konvent eng reegelrecht virtuell Foto- a Videooffensiv a versprécht de François Bausch via déi sozial Medien, datt eng Strooss am Éislek frësch gemaach gëtt. Datt grouss Konzerner moossgeschneidert Informatioune fir mäi spezifesche Wielerprofil geziilt diffuséieren, ass natierlech eng ganz aner Nummer, meng Verantwortung als bewosste Wieler bleift nawell déi selwecht. De Contraire ze behaapten, géif aus de Leit e komplett manipuléierbart Wiesen ouni fräie Wëllen, ouni eegen Iwwerzeegunge maachen. Mä do si mer jo awer Gottseidank nach net.