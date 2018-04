Commentaire vum Nico Graf



Gebongt, et ass nach Vakanz an iergendwéi och nach Ouschteren an do gëtt et jo de koppege Problem, datt keen derbäi war wéi deemools den Djiisës aus der Gruft erausgeklotert ass. Spéider Moler hunn dat awer trotzdem ferm gepinselt an do fält dann eben op, datt eiser Här nawell lëfteg bekleet ass, wann en ënner dem Steen erauskënnt, fir net ze soen: hien ass plakeg, mat – wéi soen se déisäit – mat engem Lendenschurz. An d'Réimer, déi ronderëm sëtzen, déi kucken dezent anzwousch anescht.

Dëser Deeg gëtt awer och 50 Joer 68 gefeiert. A wa mer do eppes geléiert hunn, dann ass et jo, datt dat Privat politesch ass an ëmgekéiert, ne. Wer zweimal mit dergleichen pennt ... an dees méi; bis hin zum Feminismus. An eben och, datt et eriwwer wier mat der abendländescher Prüderie, Kommune 1, Uschi Obermaier und so.

Wie wéi ech chrëschtkathoulesch verzu ginn ass, dee ka vläicht novollzéien wat dat bedeit huet, op eemol mat Sportskollegen an enger Gemeinschaftsdusch duschen zu mussen. O mäi, wat hunn ech mech genéiert um Ufank. Bis ech dunn zimlech ultimativ gesot krut, et wier ubruecht, plakeg ze duschen a net déi Schwammbox unzehalen. Du war déi 68-er Fräikierperkultur dann dunn och bei mir ukomm.

Ze vill Informatiounen? Ma sécher. An hei der nach e puer:

Zanter enger Zäit stellen ech haut eppes Erstaunleches fest. Nämlech datt a Vestiairen - Squash-Zentren oder Fitnessbuden - meng zoufälleg Sportskomroden sech ganz schéin dréien an drécken an diebelen a verstoppen, fir nëmmen net plakeg dorëmmer ze lafen. E penibelt Gedruddels a Gefréckels, mat Handduch ëm d' Hëften a Verrenkungen, fir erëm a Boxershort a Box ze kommen. A selbstverständlech gi se hallef ugedoen an déi - selbstverständlech: Eenzel- Duschkabinnen. Bon, ech, deen ech sou schwéier geléiert hat, datt d'Mënschen all gläich sinn an datt Nuditéit näischt wierklech Penibles wier, ech fänken u mech ganz komesch ze fillen, iwwergrëffeg an ze soen exhibitionistesch, wann ech plakeg am Vestiaire stinn. Et ass wuel eng nei Prüderie ausgebrach, vun där ech näischt matkritt hat. Kee Wonner an dësen Zäiten, wou een iwwerall héiert, datt de Succès vum Internet wuel zu engem groussen Deel op d'Pornografieverbreedung zeréckzeféieren ass. An dann och déi vill bebillert Busenblitzer a Slip-Peinlechkeeten, déi um Boulevard ze gesi sinn. Vun neelech hard-core-Publicitéit ganz zu schweigen. Am Kommerz huet sech also d'Nuditéit duerchgesat, am hallef Private schéngt erëm eng Prüderie e Retour ze maachen, op deen ee net gefaasst war.

Et schéngt iwwerhaapt eng bemierkenswäert Relativitéit an de Schicklechkeets-normen ze ginn. Ech erënnere mech, wéi ech emol op engem FKK-Camping op Corsica war a mer do den Hënneschte verbrannt hat an dowéinst op der Plage eng Schwammbox un hat. Esou bekleet hunn ech mech geschummt ënner all den Nudisten. D' Norm war: plakeg hat een do ze lafen a genital couvréiert wéi ech war, hunn ech mech dernieft beholl. Verkehrte Welt. Bon,wéi deemools en Corse fillen ech mech haut, wa ronderëm mech alles erëm schimmeg ass. Ech hunn duerchaus net representativ Ëmfroen gemaach, zum Beispill mat Kolleginnen a Frëndinnen, wéi dat dann esou a Fraleits-Vestiaire wier. Ech krut gesot, do wier éischtens keng nei Schimmt ausgebrach an zweetens giffen awer vill Fraen nom Sport guer net méi duschen – ze vill Opwand, well do wier komplex Renovéierungsaarbecht um Kierper néideg, Feuchtigkeets-Crème, Grundierung, Maquillage a komplizéiert Geföhns – jee, dat giffen vill Meedercher léiwer gemittlech doheem maachen. Bei der Männer-Ëmfro: do ass penibel Bedecktes erauskomm. Wat net einfach ze explizéieren ass. Vläit zum Deel domat, datt déi verschiddenst Moralvirstellungen sech elo a Vestiairen begéinen, asiatesch, maghrebinesch, europäesch, angel-sächsesch. En zimlechen Duerchernee quoi. Mat awer der virleefeger Conclusioun, datt 1968 a Befreiung vu Kierper a Geescht ënner de Männer wuel wierklech 50 Joer al ginn ass an datt grad do - um perséinlechsten an also politeschste Plang – e Retour de Gêne am Gaang ass.

Wat do – mat genitaler Burka – aus de Griewer erauskënnt aus näischt Guddes. Mat der Kombinatioun vu Verklemmung an erotiséiertem Kommerz lant ee bei esou eppes Grujelegem wéi dem Donald Trump. Wou chrëschtlech Fundamentalisten engem grousse Sënner zoujubelen. A wou hannert deem hypocriten Ecran de schankenharde Kapitalismus blitt.

Ënner der Plage sinn d'Pavésténg, lustucru?