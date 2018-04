© Eric Steichen/RTL

De Krich a Syrien dauert scho bal 8 Joer. An d'Eskalatioun huet net opgehale mat klammen.A Syrien ass ee Krich, deen eng extrem komplex Konstellatioun huet. De Sträit tëscht Washington a Russland ass do nëmmen eng Schicht vu villen, well et geet ëm e sëllechen Acteuren. Ugefaang mat engem Baschar al-Assad deen d'Land militäresch zeréckeruewere wëll. Hie belagert Rebellepositiounen, d'Zivilbevëlkerung ass him egal, déi Mënsche si souguer Deel vu senger Strategie, Beispill Aleppo.D'Russen halen d'Hand iwwert hien a blockéieren all Initiativ um Niveau vun der UNO oder wann et ëm d'Opklärungsaarbecht vun der internationaler Organisatioun fir ee Verbuet vun de chemesche Waffe geet. De Russen hire groussen Interessi ass eng strategesch wichteg Basis fir Krichsschëffer am Mëttelmier ze halen. Derbäi dierft et aus russescher Siicht och ee Genoss sinn nozekucken, wa sech d'Nato-Partner Tierkei an USA an den Hoer leien.Eng direkt Konfrontatioun tëscht de Russen an den Amerikaner ass wéineg probabel. Dat huet sech och no der Rakéitenattack leschte Weekend gewisen. Béid Atommuechten hu genuch Kommunikatiounskanäl, fir net a Syrien uneneenzegeroden.De rezente Militärschlag no der presuméierter Gëftgasattack léist awer net ee Problem. Et gëtt leider keng Strategie fir eng politesch Léisung. Den Donald Trump huet nach net vill Konstruktives vu sech ginn an denkt haart driwwer no, d'US-Truppen heemzeruffen. Europa als Unioun ass wéi sou dacks nëmme Spectateur, obwuel d'EU, anescht wéi Washington oder Moskau, direkt vun de Flüchtlingswelle betraff ass. Et si wéi gesot eng Hellewull Acteuren ...Huele mir emol den, deen zesumme mat de Russen op der Säit vum syresche Regime ass a mat senge Leit an Alliéierte wéi d'Hesbollah geféierlech no un Israel erukënnt. En aneren Acteur ass, e Land, dat sech och a Jemen mat Teheran e Stellvertriederkrich liwwert virum Hannergrond vum Broch tëscht Sunnitten a Schiiten. Net ze vergiessen d', déi alles wëll ënnerhuelen, fir am Irak an a Syrien de Problem vun de Kurden lasszeginn. Antëscht huet den al-Assad-Regime quasi all Rebellepositiounen ageholl.Iergendwéi huet een d'Impressioun, wéi wann all déi verschidden Acteuren, an ech sinn elo mol nach net op d'Rebellen oder d'Islamisten agaangen, hiren eegenen Interêt hunn, a Syrien hiert Onwiesen ze dreiwen. D'syrescht Vollek ass deene Meeschten egal. Dee gréisste Risiko, dee vu Syrien ausgeet, ass een neie grousse Krich am Noen Osten, wou déi grouss regional Acteuren Tierkei, Saudi-Arabien an Iran alles dru setzen, hiren Afloss méi grouss ze maachen, an Israel wäert net einfach nokucken.Wat hunn déi amerikanesch, britesch a franséisch Frappë schlussendlech bruecht?Se sollte weisen, wéi decidéiert de Westen ass. Se weisen awer och, wéi onbehollef een den Ament ass. Vill kleng Pläng, mä kee globale Plang.A jo. Eppes hunn d'Rakéite bruecht. Russland-Enquête a Pornostar, Massendemonstratiounen oder d'Angscht virum an d'Kritik um Brexit. Déi kriddeleg Sujete waren innepolitesch fir den Trio Trump-May-Macron net méi Nummer eent an der nationaler Aktualitéit.