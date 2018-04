Eng Schéisserei matzen a Bouneweg, a keng 36 Stonnen dono, e fataalt Accident no enger Course-poursuite op der N7. Zwou gréisser Affären aus de leschten Deeg déi nawell vill mediatiséiert gi sinn, ma wou awer nach eng sëlleche Froen am Raum stinn, mengt de Joël Detaille an engem Commentaire.

Et war kuerz no 4 Auer Nomëttes, haut virun enger Woch, wéi zu Bouneweg e jonke Polizist seng Waff gezunn huet, fir op en Auto ze schéissen, dee sech net wollt kontrolléiere loossen, a souguer op d’Beamten duergerannt ass.

AUDIO: Commentaire vum Joël Detaille



De Chauffeur, e Mann deen der Police bekannt wier, ass dout. Erschoss, oder duerch d’Kollisioun mam Bam, oder duerch soss eppes..., et weess een et net. Den Dag drop gouf eng Autopsie gemaach. D’Resultat dovu kenne mer bis haut net.

Kommunikatioun vu Police oder Parquet?! Déi feelt bis ewell och. D’Inspection générale de la police ass mam Dossier befaasst, a vun do gëtt ee bekanntermoossen näischt gewuer.

Wat awer war geschitt, op deem Donneschdegnomëtten an engem beliefte Quartiers-Kär, wou bei guddem Wieder net wäit ewech och Leit op Terrasse souzen, oder Aarbechter um Chantier geschafft hunn, iwwregens just knapps nieft der Plaz wou geschoss gouf. Firwat gouf iwwerhaapt geschoss?! A firwat gouf wéi et ausgesäit geziilt op d’Glace vum Auto geschoss, a net villäicht op d’Pneuen?! Ween war déi ominéis Persoun am Auto, a firwat sollt et iwwerhaapt zu der ominéiser Kontroll kommen, oder wou huet déi ugefaangen?

Alles Froen, an et ginn der nach méi, déi bis well onbeäntwert am Raum stinn.Natierlech soll een net an eng lafend Enquête als Journalist schnoffele goen, mä gedëlleg d’Resultater dovunner ofwaarden.

Trotzdem baluckt ee mat engem A an d’Ausland, wéi et dann do funktionéiert an da stellt ee fest, oder soe mer huet een d‘Gefill, dass op d’mannst déi bis dato gewosste Fakten do méi séier matgedeelt ginn.

Déi aner Affär, vun der Course-poursuite an dem trageschen Accident tëscht zwee Police-Autoen aus der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg léisst och Froen oppen am Raum, an dofir Plaz fir Spekulatiounen, wat an esou engem Fall net ubruecht, mä an Zäite vu soziale Medien net ze stoppen ass.

D’Scholdfro vum Chauffeur dee virun der Kontroll fortgerannt ass, déi loossen ech bewosst à part, doriwwer muss d’Justiz tranchéieren.Mä an awer hunn ech bei enger Ausso vum Dikrecher Procureur adjoint am RTL-Interview zwee mol musse lauschteren. „Mer mussen iergendwann soen, elo ass Schluss...“, sot de Pascal Probst a Bezuch op Fäll wou Chauffeuren sech virun enger Kontroll ewechmaachen. Dat kléngt leider e bëssen no „Elo gëtt mol en Exempel statuéiert“. Op d’mannst kann een déi Impressioun kréien.

D’Kausalitéit vum Fort-fuere vun der Kontroll an der déidlecher Kollisioun gëtt bekanntlech vum Affekot vum Beschëllegten a Fro gestallt.

Eng helle Wull Froe stellen sech awer och an dësem Fall : Wéi konnt et zum fatale Schock bei héijer Vitesse tëscht de Policeween kommen? Oder firwat huet ee Police-Auto Demi-tour wollte maachen?

Déi besonnesch Tragik vun deem Accident ass net ze bestreiden.. Déi déi fir eis Sécherheet do si, bezuele mat hirem Liewen oder gi schwéier blesséiert, an der Lutte no Gerechtegkeet.Do schléckt een dann nawell, wann ee liest dass et um Dënschdegowend, zu Esch, schonn nees zu enger Flucht vun engem Auto virun enger Policekontroll koum.

De Respekt virun den Autoritéite schéngt generell ëmmer méi of ze huelen. Och hei kann een sech méi wéi eng Fro stellen nom "Firwat"...