Dir hutt et héieren: fir d'Oppositioun goung d'Ried en Dënschdeg vum Premier bei wäitem net wäit genuch - eise Chefredakter geet nach e Krack méi wäit a mengt, dass inhaltlech d'Gambia hiert Begriefnes zelebréiert huet. Begeeschterung fir eng politesch cause kléngt anescht - an dat alles ënnert dem Titel "Lëtzebuerg beweegen"...naja seet de Roy Grotz...

Commentaire vum Roy Grotz



170.000 Leit sollten ewell eng Kéier ënnert dem Titel: "Zesumme beweege mir eppes" méi no beienee bruecht ginn - et war den Automobilclub, deen 2014 dës Campagne mat der Agence Concept Factory op d'Bee gestallt hat - d'Zil deemools: den Image vum ACL méi jonk ze maachen an e Gefill vu Serenitéit schafen. Ech weess net, wien dann d'PR-Wischi-Waschi-Iwwerschrëft vum Etat de la Nation en Dënschdeg gesicht huet, mee Serenitéit wollt sécher och de Staatsminister verbreeden, wéi hie sech a senger blo-roud-grénger Ekipp eng iwwergutt Zensur ausgestallt an drop verwisen huet, datt villes vun de viregte Regierungen leiegelooss gi wier, wat elo nees an d'Gäng koum. "Lëtzebuerg beweegen" - domat hat d'Ried den Usproch eppes un d'Rullen ze bréngen, leider ass se knapp iwwert dësen Usaz eraus koum - jo nach vill méi schued: vun där héijer Qualitéit, mat där Gambia dach wollt punkten, vun där blouf en Dënschdeg näischt méi iwwreg...zerwéiert gouf eng Zopp, eng Bouneschlupp mat Floskelen, mee den Detail, dat Rengt, dat Politescht, dat geet ee mat der Lupp sichen.

Dem Premier muss een ze gutt halen, dass an enger Ried net alles am Detail z'erklären ass an ee muss op de Punkt kommen, dobäi kënnt, dass all Regierungsmember muss iergendwéi ernimmt a positiv ervirgestrach ginn - dat huet de Xavier Bettel erreecht, zemools mat sengen eegene Regierungsfrënn - datt CSL a Caritas eng komplett divergent Meenung hunn, wat zum Beispill d'Schéier tëscht Räichen an Aarmen ugeet, fannen ech dann awer um héchste Niveau widderspréchlech. Genee esou interessant och, dass Naturschutz, Nohaltegkeet a Wirtschaft am Premier sengen Ae wichteg sinn an de Succès fir eist Land duerstellen, mee dann awer net weider drop ageet, datt d'Ministeren Dieschbourg an Etienne Schneider op deene Punkte mat zwee Mënner schwätzen, respektiv hiren Elektorat wëlle bedéngen a gerecht ginn.

50 Minutten, eng knapp Stonn ginn eben a kengem Moos duer, fir den Erwaardungen gerecht ze ginn a wann och nach de Logement an d'Nohaltegkeet net weider deklinéiert ginn, dann ass dat einfach nëmme schued. Dass et dem Land gutt geet an d'Wieler am beschten drun doen, Gambia erëm ze wielen, dat hu mer verstanen. Mee da kann ech dësen Etat de la Nation als net méi wéi eng Optakt-Walkampf-Campagnes-Ried bezeechen, do hätt misste méi Fong dra sinn. Villes huet Gambia geleescht a ka sech sécher op d'Schëllere klappen, mee da weist eis, dass et mat Iech 3 ka weidergoen - dee Beweis, déi grouss Visiounen an Iddie vun 2013 blouf eis d'Dräier-Koalitioun leider en Dënschdeg schëlleg - eng liichtfankeg verpasste Chance, fir en Zukunftsprojet ze zerwéieren, fir deen eenzeg an eleng ka Blo-Rout-Gréng stoen.

Vläicht ass de Staatsminister a säi Staff awer mol net bis bei den ACL 2014 siche gaangen, fir de Slogan vun der Ried ze fannen; schonn dëse Samschdeg hat d'Journée Impact vum SNJ de Motto "zesummen eppes beweegen zu Lëtzebuerg" - et muss een dem Premier allemol ze gutt halen, dass hie sech gutt z'inspiréieren weess - dat muss hien och, wann hien d'Wale wëll gewannen. En Dënschdeg war net säi beschten Dag.