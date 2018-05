U sech sollt dat wat en Dënschdeg geschitt ass, mat engem neie Gesetz fir d'Nominatioune fir d'Membere vum Staatsrot verhënnert ginn. Et sollte keng Votte méi nom reng politesche Proporz geschéien, mee no de Qualifikatioune vun de Kandidaten, also dem Profil.

Sproochlos a schockéiert seet sech an enger éischter Reaktioun de grénge Parteipresident Christian Kmiotek, et freet ee sech elo, op déi Gréng esou liichtgleeweg sinn, ze mengen, dass Si all Kandidat vu sech kéinten imposéieren. Op d'Virschlagsrecht eleng kënnt et wuel net un. En Tëscheruff vun eisem Chefredakter vun RTL Radio Lëtzebuerg Roy Grotz.





Ufank vum Enn? - En Tëscheruff vum Roy Grotz



De grénge Parteipresident spuert net mat Kritik um Vott vum Staatsrot a vermutt politesch Manöveren. Interessant awer, dass et och déi Gréng waren, déi selwer schovirun zwou Wochen hir Kandidatin Joëlle Christen quasi dem Staatsrot wollten imposéieren an dat obwuel e Profil gesicht gouf vun enger Juristin mat Wëssen an der Landesplanung an dem "Droit Administratif". D'Maître Christen hat villméi d'Spezialisatioun am Familljerecht... sicht de Feeler. Vrun allem awer wann ee weess, wéi onofhängeg sech d'Membere vum Staatsrot wëlle ginn an datt si sech net wëlle virschreiwe loossen, wien si dann ze wielen hunn, Parteiproporz hin oder hir.

Fir d'éischte Kéier also, zanter dass dat neit Gesetz iwwert de Staatsrot a Kraaft ass, weist sech, dass et net fonctionnéiert. Et stinn sech de Wonsch nom gëeegente Fach-Profil an eben der Partei-Zougehéieregkeet géintiwwer.

Et wier "e parteipolitescht Manöver"; do huet de Christian Kmiotek sécher Recht. Ech mengen, dass deene Gréngen nach méi muss ze denke ginn, dass si sech einfach iwwerschat hunn an hirem Pouvoir, fir ze mengen, dass een als Regierungspartei einfach kann eng Kandidatin imposéieren, ouni sech awer wierklech virdrun assuréiert ze hunn, dass dee Vott och esou duerch geet.



Dass déi Gréng och elo behaapten, datt Si net woussten, datt d'Profil vun hirer Kandidatin net géif deem gefroten entspriechen, abee, dat stëmmt eisen Informatiounen no net, well d'Partei virun Deeg ewell hei driwwer informéiert ginn ass. Op mannst schéngt dës Informatioun och nach bei aner Parteien duerchgedrongen ze sinn, déi dunn der Maître Lamesch un d'Häerz geluecht hunn, fir een Dag virum offiziellen Delai nach hire Bréif un d'héich Kierperschaft ze schécken. Eng Rechnung, déi opgaangen ass. Mee et handelt sech jo der offizieller Liesaart no, ëm eng onofhängeg Kandidatin. D'Memberen am Staatsrot schéngen dëst léiwer gehat ze hunn, wéi e parteipolitesche Choix ze huelen. Et wëll ee sech eben näischt virschreiwe loossen a wann een och elo nach bedenkt, datt de geheime Vott 14 zu 5 ausgaangen ass, dat bei 3 Kandidaten, dann ass et mat der "Obédience" fir d'Dräier-Koalitioun net wäit hir. D'Campagne reecht also ewell bis an de Staatsrot eran.

Mat dësem Positionnement an den Allianzen, déi sech haut och nach bannent dësem Gremium uewerhalb dem Bockfiels gemaach hunn, abee, do gëtt et schwiereg nach ze behaapten, datt Blo-Rout-Gréng zesummen hale wéi Pech a Schwiefel. Pech ass kee méi do, et richt no Schwiefel...



Ech géif mer wënschen d'Zukunftsgestaltung vum Land am Bléck ze behalen. Ech hunn dat ewell méi dacks op dëser Plaz formuléiert, ouni gréissere Succès, mee et bleiwen nach bal genee 5 Méint bis zu de Wahlen, mir loossen eis gär iwwerraschen. De Staatsrot huet haut fir seng gesuergt....



Staatsrot: Joëlle Christen duerchgefall, Martine Lamesch ersetzt Sam Tanson