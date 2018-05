E Commentaire vum Joël Detaille



Wa sech eng nei Beweegung grënnt, dann kënnt et meeschtens dohier, dass ee mam Fonctionnement vun der Gesellschaft net averstanen oder zefridden ass.

Wëllt een da konkret eppes beweegen, geet eng Beweegung net méi duer, et muss eng Partei sinn, déi beschtefalls och gewielt gëtt an zwar an deem Mooss, dass een et an d‘Chamber packt.

"En Marche" mat hirem Leader Emmanuel Macron hunn dat bei eise Noperen a Frankräich fäerdeg bruecht – vun 0 op 100 souzesoen. A quasi just engem Joer vun der Grënnung bis an den Elysée, dat ka sech weise loossen. Eng Partei an der politescher Mëtt, net lénks, net riets, ma e Mouvement, dat nees nei Dynamik an déi franséisch Politik sollt bréngen.

D’Fro ass: brauch dann elo och Lëtzebuerg eng nei politesch Dynamik?! A sinn déi Leit, déi elo via Zeitungs-Artikel weider Membere sichen, déi Richteg, fir eng méiglecherweis politesch Blockad am Land ze léisen?!

Dat däerf een, wann ee weess, ween den Initiateur ass, op d’mannst unzweiwelen.

De Georges Jacobs steet nämlech nieft senger haaptberufflecher Funktioun als Generalist och un der Spëtzt vun enger Federatioun, déi d’Land, wéi wuel keng Zweet, an Zwee deelt.

D’Jeeër-Federatioun gëtt vu ville Leit am Land op d’mannst ganz kritesch gesinn.

A wann een eng Beweegung soll bewäerten, wou ee weess, dass de President vun der Jeeër-Federatioun un där Spëtzt steet, dann dividéiert och dat d’Land, well een automatesch dat am Hannerkapp behält. Op iwwerparteilech oder net, dem Allgemengwuel verschriwwe sinn, kann ee kaum, wann een d’Allgemengwuel op d’mannst also scho bei Juegd-Froen och kloer definéiert.

Ech wëll hei mech net fir oder géint d’Juegd, d'Schéissen op d'Fiiss, an sou virun ausloossen, mä ech froe mech op et clever ass, eng Beweegung ze initiéieren, déi d’Land politesch nees soll méi no beienee bréngen, wann ee weess, dass vill Leit am Land net mat engem senger Positioun vu vir eran d’Accord sinn.

An iwwerhaapt kann ee sech d’Fro stellen, wéi ee soll iwwerparteilech sinn an am selwechten Ament awer Leit sichen, fir aus der Beweegung eng eege Partei fir d’Chamberwalen ze grënnen?! Op Riets, lénks oder politesch Mëtt, iwwerparteilech heescht eben iwwert de Parteien ze stoen. Dat kann een, wann ee Politik wëll maachen, awer net.

D'Allgemengwuel soll d'Zil vu der neier Partei sinn. D'Iddie vun de klassesche Parteien, déi alleguer nëmmen een Deel vun de soziokulturellen Iddie géife representéieren, wiere net méi zäitgeméiss, sot de Georges Jacobs am RTL-Gespréich.

Dann muss hie mir awer emol erklären, wéi da seng politesch Usiicht ausgesäit, wa mir mat bis ewell 6 Parteien an der Chamber, an enger weiderer hallwer Dosen, déi aktiv sinn, déi sozio-kulturell Charakteristike vum Land net representéiert kréien.

An da stellen ech mer nach eng Fro. En Marche fir Lëtzebuerg, schéin a gutt. Dem franséische Modell noäifere geet awer och just dann, wann éischtens, déi politesch Landschaft an d’Vertraue vum Vollek dora schonn därmoosse futti ass, wéi se et bei eisen Nopere virun annerhallwem Joer sécher war, an zweetens, wann un der Spëtzt vun deem Mouvement eng Identifikatiouns-Figur steet, e Macron, deen et versteet, de Leit seng Iwwerzeegungen z'erklären, charismatesch optriede kann, a weist, dass hie Loscht huet, méi fir säi Land ze maachen. E Leader quoi, dee matrappt.

Ech ka mer net virstellen, dass e Georges Jacobs esou eppes verkierpert. Säin alldeeglechen Asaz, sief et als Dokter oder als Federatiounspresident an allen Éieren.

Mä, et hätte sech jo schonn eng Rëtsch, Zitat: „Interessant Nimm“ bei him gemellt, déi matwierke wëllen, da waarde mer mol of, op, a ween herno matmécht..

De Vize-Premier hat d‘En-Marche-Iddie jo ewell schonns Ufank vum Joer.