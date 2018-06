E Freideg de Moie war et esou wäit: Iwwerschwemmungen zu Lëtzebuerg. Alt nees. Et war jo just eng Fro vun der Zäit, bis et dozou kéim: Wuppertal an Oochen si viru Kuerzem ënnergaangen, den Hunsrück an d'Äifel waren ewell zerguttstert getraff ginn, déi däitsch Gemeng Wincheringen, vis-à-vis vu Wormer, war direkt e puer Mol vu Wiedere viséiert ginn an och dat franséischt Villerupt hat scho mussen "Land unter" mellen. Am Réckbléck liest sech dat wéi eng Chronik vun enger annoncéierter Katastroph ...Haut dann elo de Grand-Duché, nees ongeféier dee Streech, deen och schonn am Juli 2016 esou ganz uerg erwëscht gi war. D'Services de secours hu séier reagéiert, d'Politik och - an d'User op RTL.lu och. E "Schëllegen" war nämlech séier fonnt. Mat Ausnam vun engem - jo, dat häls de am Kapp net aus -, deen de Flüchtlingen eng Matschold um Meteo-Misère ginn huet, goufen och Hypotheese geäussert, déi een eescht huele konnt: méi Stroossen a méi Haiser, manner Wisen a manner Bëscher - also ëmmer méi Buedemversigelung.Wann engem schonn d'Heefegkeet, mat där an de leschten Deeg, Wochen, Méint a Jore virun extreme Wieder-Phenomener mat sintflutaartegen Nidderschléi gewarnt gouf, global ze denke ka ginn, esou sinn natierlech och lokal Ursaachen, wéi déi grad genannten, ze analyséieren.Interessant ass ëmmer dee grénge Reflex bei esou "Naturkatastrofen": Wann d'Kand bis am Pëtz läit, da gëtt sech wéi selbstverständlech fir méi Natur a manner Bëtong ausgeschwat. Iergendwéi liicht dat jo dann och an ...Wann awer eng grouss Boîte op Lëtzebuerg komme wëll, ganz egal ob Gugel-Gigant, Sirtaki-Jughurt oder Iso-Steewoll, dann ass den Debat ganz een aneren - vill méi Pro a Kontra, vill méi Reprochen, vill méi Bedaueren.Oder wann e Ministère Ziler fir eng nei Mobilitéit annoncéiert, dann ass d'Bild nach eemol een anert - wat ginn déi Responsabel da geschleeft mat der triumphéierender Ausso, datt nom Oktober souwisou alles anescht ass. Politesch gesinn mag dat sinn, traficméisseg éischter net - nom Motto d'Politiker ginn, d'Problemer bleiwen. Wie sech doriwwer freeë kann, huet, op gutt Lëtzebuergesch, eng mat der Ratsch. Wien d'Problemer léist, ass a mengen Aen zweetrangeg!... dobäi läit d'Kand beim Stau genee esou am Pëtz wéi bei der Buedemversigelung. An iwwerall gëllt: Et ännert sech eréischt eppes, wa mir eis änneren. Eng haart Noss fir seriö Politiker, eng degueulasse Tentatioun fir Populisten an Demagogen an eng Iwwerliewensfro fir all Demokratie.Ma esou laang mer eis Ae mat houfregem Egoismus viru Léisungsvirschléi a virun Zukunftserausfuerderungen zoumaachen, ass jo alles gutt. Wéi hate User a Saache Mobilitéit hei gepost: Meng Wiel, ob ech am Stau stoe wëll oder léiwer eleng am Auto sëtze wëll ... Oder: Bei mir klemmt kee Friemen an den Auto, an ech fueren och bei kengem mat, deen ech net kennen ...Dat sinn natierlech konstruktiv Positiounen! Ma esou laang mer aneren d'Schold un aktuelle Problemer kënne ginn, engem Minister, enger Partei, enger Regierung, de Frontalieren oder souguer de Flüchtlingen, a soulaang déi eng dat auszeläffele kréien, wat déi aner (oder mir all) hinnen abrocken, wéi bei den aktuellen Iwwerschwemmungen, ass en Ëmdenke schwiereg. Leider.