De Commentaire vum Nico Graf



Esou hätt dat also solle goen: mir Journaliste ginn informéiert, datt an der Conférence des présidents vun der Chamber e Bréif, en Dokument, e Schreiwes vum fréiere Geheimdéngschtmann Frank Schneider soll behandelt ginn. Et geet riets vun enger Bomm, déi do ënnerwee wier. A mir aner Journalisten – o, nëmmen déi vum Luxemburger Wort an déi vun RTL - mir aus de grousse Medien sollen dann higoen an eis mordicus drëm beméien, dee Paper ze kréien, dee mer natierlech kréien, wann e bis u 17 Politiker ausdeelt ass, mir sollen dat Dokument dann op eisem Internet-Site publizéieren an eis normal journalistesch Aarbecht maachen. An dësem Fall nofroen: bei engem liberale Politiker an zwee Sozialisten, ob si da wierklech-wierklech déi aarme viregt Regierung mat enger Intrigue gestierzt hätten. Deenen hir Dementien hätte mir dann an der Zeidung, um Radio an op der Télé brénge sollen, de Sujet wier in aller Munde gewierscht, wëll soen: d'Journaliste wieren iwwer de Bengel gesprongen, deen hinnen dohinner gehale ginn ass. Den Zweck wier erfëllt gewierscht.

Den Zweck, sot ech. Dat ass falsch. Dës Saach hat där Zwecker zwee: Éischtens goung a geet et drëm, datt de Frank Schneider seng Reputatioun als uerdentleche Spioun rette wëll. Dat brauch hien anscheinend fir säi Sandstone-Geschäft an duerfir ass et néideg, datt hien unbeschadet aus der SREL-Affair erauskënnt. De Frisbee-Prozess hänkt nach ëmmer als Menace am Raum. Duerfir schonn hat hien an de britesche Medien op de fréiere Premier Juncker als Haaptschëllege klappe gelooss. Duerfir elo dës Inzeenéierung. Eng Schneiderei, sot gëscht een an der Chamber. Eng Schneiderei, un där bestëmmten CSV-Kreesser kräfteg matgespillt hunn. Wat et do net alles gouf: Messages d'urgence, reitende Boten, anonym zougestallten Dokumenter, owes spéit Coup-Telephonen ze frécks: alles ëmmer mat der Message, et kéim eppes ganzeg Déckes. Den Interessi vun de Kreesser, déi do esou äerdeg geschafft hunn, deenen hire But ass kloer: dës Regierung soll alt erëm eng Kéier diffaméiert ginn, als intrigante Club presentéiert ginn, déi den aarmen, aarme Jean-Claude um Gewëssen hunn.

An deem Sënne stinn och ganz Passagen am Dokument, wat gëscht un d'Fraktiouns-Presidente verdeelt ginn ass. Et sinn zwou soigneusement ausgesichte Säiten aus engem Affekote-Plädoyer vun iwwer 60 Säiten. Op dësen zwou Säiten gëtt d'Press schlecht gemaach, gëtt iwwer ominéis Informante gefuebelt an de Frank Schneider gëtt gutt gemaach, e fantastesche Mann, deen – 3-Wetter-Taft – uechert d'ganz Welt fir, hm, d' Finanzplaz Lëtzebuerg geschafft hätt.

Hei ass also en Joint-venture gelaf: Image-Korrektur fir e SREL-Mann soll et ginn, kombinéiert mat der Saga, Gambia hätt intrigant geputscht.

D'Aarbecht fir dëst Kombi-Geschäft sollten iwwregens déi krepéiert Medie selwer maachen.

A genee aus deem Gronn hu mir dat konfust Dokument net op eisen Internet-Site gesat, hunn eis Reportagen op dat limitéiert, wat gelaf ass – eng koppeg Conférence des présidents gëscht – de Rescht, sorry, dat waren déck Ficellen, un deene Journalisten danze sollten. Mir bei RTL hu keng Marionetten-Ambitiounen.

A propos Gambia: Ugangs Januar huet de Frank Schneider am Luxemburger Wort schreiwe gelooss, et wier Zäit de tourner la page mam Gouvernement; hien kéint mat Sandstone vill fir d'Land schaffen - dat war eng Geschäfts-Avance un dat verhasstent, intrigant Gambia.

Oder awer, wann déi Nee soen, schonn un déi nächst Regierung. Suivez mon regard.