Déi éischt grouss Gemeinsamkeet virun eppes méi wéi 4 an engem hallwe Joer war bei den aktuellen 3 Nach-Regierungsparteien d'CSV ewechzedicksen.



Dat ass gelongen. Et koum Trennung vu Kierch a Staat, et koume gesellschaftspolitesch Reformen, déi deels och néideg ware fir eng méi modern Gesellschaft. Alles Saachen, déi och tëscht 1974 an 79 ënner blo-rout an der Ära Thorn esou ähnlech geschitt sinn.



Gambia hat d'Chance, dass d'Konjunktur sech zolidd erkrit huet. Dat huet Sputt gelooss, fir zum Beispill eng Steierreform, woubäi bei der Progressivitéit vun der Steiertabell oder der Upassung un den Index nach hätt kënne nogebessert ginn.



Elo geet et fir d'Regierungsparteie Richtung gëllege Spagat tëscht weiderregéieren a parallel Walkampf maachen. Et heescht, déi blo-rout-gréng Reien zesummenzehalen a sech trotzdeem als Parteien ze differenzéieren. Mam roude Chefstrateg Alex Bodry sengen Aussoen schéint kloer, dass fir d'LSAP een neit Spagat usteet. Aus blo-rout-gréng, an dat ënnermauere quasi all Sondagen, wäert nom Oktober näischt méi ginn.



D'Distanz tëscht LSAP an DP ass nees grad esou grouss wéi déi tëscht LSAP an CSV. D'Genosse kraulen elo déi Gréng a verweisen, wéi den Här Bodry op déi vill Gemeinsamkeeten, wuel mam Zil zesumme mat de Gréngen an dat schwaarzt Regierungsbett ze klammen.



D'CSV kuckt deem ganze Spillchen labber no. Si huet herno de Choix.



Bal all Observateur geet fir déi nächst 5 Joer vu Schwaarz-Gréng oder Schwaarz-Blo aus. D'CSV huet de roude Kinneksmord kaum ganz verdaut. Den Här Bodry wëll de Grénge schonn Angscht maachen, wat et bedeit, als Juniorpartner mat de Schwaarzen ze regéieren an dreemt vun engem nei politesche Géigegewiicht a Form vun enger rout-grénger Allianz.



Fir d'éischt muss een awer op d'Walen waarden. Sollt d'LSAP op d'mannst hir 13 Sëtz behalen, kann ee bei der nächster Koalitioun schwéier laanscht d'Sozialiste kommen, mengt den Här Bodry. Bei enger CSV mat 23 Sëtz ass et jo awer och gaangen. Ech halen 13 Sëtz fir een utopescht Zil. Et besteet de Risk, dass ee mol net méi zweestelleg um Krautmaart vertrueden ass.



Eng LSAP vun ëm déi 10 Mandater géif zu engem Clibbche vun eeleren Hären an Damme ginn, déi och nach riskéieren, op hirem Stull ze pechen a méi Jonken keng Plaz, fir een néidege Renouveau ze maachen. Deen Ament wäert et parteiintern kraachen. Dann, esou fäerten ech, wäerten déi Jonk et bei de Genossen net méi bei oppene Bréiwer beloossen.



Wou ass nach Potential fir d'LSAP? De klassesche Lëtzebuerger Aarbechter ass eng Spezies, déi um Ausstierwen ass. Dat hu se och bei de Gewerkschafte gespuert. Déi konnten awer entgéintsteieren. Si hunn op d'Frontaliere gesat an hunn och fir de Rescht bei de Residente vill Net-Lëtzebuerger u Bord.



Nom Echec vum Auslännerwahlrecht muss d'LSAP een anere Wee goen, fir nees méi stabil do ze stoen. Ëmmerhi war d'LSAP eng houfreg Vollekspartei. Elo riskéiert se eng kleng Partei vun Elitten ze ginn, zum Deel wäit ewech vum Vollek.



Antëscht kann d'CSV amuséiert nokucken, de Ball flaach halen, wann de Mann spillen, dann net ze fest a selwer wéineg Kante weisen, fir sech nëmmen net ugräifbar ze maachen.



No de Wahlen kënnt fir déi Schwaarz dann d'Spill ipp-dipp-dapp.