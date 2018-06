... nämlech Aussoe vun engem Politiker, deen iwwert Joerzéngten ee vun den iwwerzeegtste Sozialiste war an ass, an deen elo op eemol d'Proximitéit zu deene Grénge siche geet, an domat definitiv deene Bloen e gehéierege Kuerf gëtt.





AUDIO: E Commentaire vum Roy Grotz D'Dräier-Koalitioun wousst a weess, dass se et schwiereg kritt, mee wann déi eege Leit mol net méi un e Succès gleewen, da kann och direkt agepaakt ginn...



A wann net déi Gréng, da wahrscheinlech nach éischter nees bei de Laangzäit-Koalitiounspartner CSV sech waarm ënnert d'Decke leeën, wéi sang- a klanglos am Polit-Nirvana verschwannen. An dat steet der LSAP an d'Haus. Well wann d'Tendenz vun der Sonndesfro sech en Donneschdeg den Owend an der Publikatioun vum Bezierk Süde confirméiert an d'Tauxe fir déi Rout och nach am klassesch-roude Minett weider an de Keller ginn, da fält d'LSAP an den eestellege Beräich a vill Yoga-Course beim Claude Turmes wäerten néideg sinn, fir sech an der Oppositioun nees op d'Been ze stellen. Dat Been huet den Alex Bodry duerch seng Aussoen en faveur vun enger rout-grénger Zweck-Unioun definitiv alle roude Kandidaten, absënns dem Virkämpfer Etienne Schneider, gestallt, déi net drëms ze beneide sinn, fir z'erklären, wat mat esou insenséierten Aussoen unzefänken ass a wat domat am Kloertext soll gesot ginn.

Jo, den Alex Bodry war sécherlech éierlech, wann hie seet, datt den Dräier-Projet eriwwer ass, an datt elo d'Ielebéi erausgefuer an nees d'Parteipolitik muss spillen, mä fir sech esou géint d'Partei vum Staatsminister ze stellen, ass scho vermessen - oder et weess een, dass souwisou kee Wee laanscht aner - nei, faarweg - Mouvementer oder laanscht d'Oppositioun féiert an ee sech schonn op dës Aussoe vum 14. Oktober owes aschwiert.

Nach ass ze kucken, wie sech am beschten nieft deene Gréngen aus der Gambia-Unioun schléit a wien awer nach vum Vertrauen - dat d'Leit jo definitiv ze hu schéngen - och ka Kapital an den Urne schloen.

Blo oder rout? Hei spillt nämlech d'Musek - an zwar an deem, wat geleescht gouf an de respektive Ministèren an net a verstëbste Srel-Dossieren, déi wéi duerch e Coup magique grad elo nees probéiert ginn, vun interesséierter Säit opgewiermt ze ginn. Maacht Iech e Bild, léif Wieler, vun de Kandidaten, wat si fir d'Land wëllen, wéi gutt si hir Dossiere kënnen - e weidere Moment ass de Mëtteg am Face-à-face zum Thema Sécherheet an d'nächst Woch zum Sujet Identitéit a Sprooch - maacht Iech e Bild, wat vum Referendum iwwreg blouf a wéi eist Land weider soll wuessen - a da muss gewielt ginn - an da sinn nach vläicht ganz aner Méiglechkeeten dran, wéi schwaarz-gréng oder soss - DIR - MIR - hunn et an der Hand - wat eng eenzegaarteg Chance.



RTL-NEWS: "Kee blo-rout-grénge Projet méi" - Politiker reagéieren op d'Aussoe vum Alex Bodry.