Et war zum Enn vun der Pressekonferenz vum Minister vun der Fonction publique Dan Kersch a vum CGFP-President iwwer en neien Accord fir den ëffentlechen Déngscht zou, wéi e Journalistekolleg dee Romain Wolff gefrot huet, wat bei enger rezenter Entrevue mat der CSV vun där a puncto Fonction publique gesot gouf. Den 1. Mann vun der Statsbeamtegewerkschaft huet geäntwert, déi Chrëschtlech-Sozial wären „net ofgaange vun hirer Iddi, fir d'Ufanksgehälter am Privatsecteur an am ëffentlechen Déngscht méi no beieneen ze bréngen“.





Dat ass natierlech en Discours, deen der CGFP net gefale kann. Vü dass d'Regierung jo keng Handhab huet, fir ze decidéieren, dass vu muar oder iwwermuar un d'Ufankspaien am Privaten e gutt Stéck eropzegoen hunn, kann dat jo nëmmen heeschen, dass d'CSV fir eng Deckelung vun deenen Ufankspaie beim Staat antrëtt. Mat all de Konsequenzen, déi dat fir déi vun der Staatsbeamtegewerkschaft sou dacks zitéiert Kafkraaft vun hire Leit kéint hunn.





An deem Kontext huet de Romain Wolff nach zwou aner Aussoe gemaach, déi - déi eng manner, déi aner méi - remarkabel waren. Déi fir mech manner bemierkenswäert war déi, dass, Zitat, „ wéi d'80/80/90-Regelung agefouert gouf, vill Verschlechterungen um Dësch loungen, wou d'Ufanksgehälter nom Stage sollten - sou war et deemools gewollt vun där Koalitioun - erofgesat ginn“. Woubäi mat „där Koalitioun“ déi viregt vun CSV an LSAP gemengt war. Vill méi remarkabel hunn ech allerdéngs e weidere Saz vum CGFP-President fonnt, an deem et ëm d'Ëmsetzung vum Accord goung, dee just virdru vun him a vum zoustännege Minister ënnerschriwwe gouf. De Chef vun der Staatsbeamtegewerkschaft sot, et wär een net naiv, et wéisst een, wat alles kéint geschéien. D'CGFP kéint sech awer net virstellen, Zitat, „dass, falls eng aner Koalitioun do wär - wat mer nach net wëssen; et kann och ganz anescht goen -, déi géif soen, mir setzen deen Accord hei net ëm. Dofir gi mer dovun aus, dass och eng nei Koalitioun dat ëmsetzt, a sollt dat dann awer méi schwiereg ginn, da kann ech Iech scho soen, dass mer alles wäerten drusetzen, dass deen Accord hei ëmgesat gëtt, an zwar bis op de leschte Punkt.“





Dat bei wäitem Interessantst un deem laange Saz ass sécherlech den Hallefsaz „(...) falls eng aner Koalitioun do wär - wat mer nach net wëssen; et kann och ganz anescht goen - (...)“. Schéngt do Zefriddenheet domat erduerch, wat d'3er-Koalitioun a speziell de Minister vun der Fonction publique Dan Kersch fir d'Staatsbeamte gemaach huet, z.B. mat deem neien Accord? Bedeit dee Saz, dass d'CGFP och dowéinst net onbedéngt un engem Regierungswiessel interesséiert ass? Heescht et net vläicht och, dass d'Staatsbeamtegewerkschaft hire Leit eventuell un d'Häerz leeë kéint, bei de Walen am Oktober hiert Kräiz net bei de Chrëschtlech-Sozialen ze maachen? Wann ee weess, wéi vill Wieler direkt oder indirekt mat der CGFP verbonne sinn, da kann een domat alt emol Wale gewannen - d'DP huet déi fir si positiv Experienz scho gemaach -, awer der vläicht och verléieren. Géif d'Staatsbeamtegewerkschaft also eng Consigne an deem Sënn erausginn, kéint d'CSV um Enn domm dra kucken. Ausser si wëll, wéi sengerzäit déi heiteg adr, d'Leit aus dem Privatsecteur op hir Säit zéien. Fir eng Vollekspartei, déi all méiglech Stréimungen a sech vereenegt, wär sou eng Positioun allerdéngs verwonnerlech!