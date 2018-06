De Claude an d'Viv – dat gëtt nach lëschteg. Wéini kréien déi dann endlech e Kand? En Elektroauto fir d'Flicken, a soss geet et? Fréier hate mer am Duerf 3 Keelebunnen. Jee jee, déi Gréng, all mueres stees de am Stau. Wat maache se? Näischt. Oder Radaren. Eng Hausaufgab fir d' Geschichtsfrënn: wéi war dat am Duerf mat der Collaboratioun? Den xb - hal mer op mat deem, dat ass duergaang an der Stad, mä am Land- Alleguer an der Résistance? Ech laache mech vreckt. Déi Möchtegern-Schlecken, se kennen emol hire Code de la route net.

Déi Lénk hunn am Fong jo Recht, mä déi kann ee jo net wielen. Circonscription unique, dat wier dat Richtegt. Eise Walsystem ass gutt ewéi en ass. Den Alter ass näischt Schéines. Kinnekskanner. Luxembourg for Finance. A wat ware se rose mat deem, wéi e nach gelieft huet, an elo kräischen se all. D'Corinne – Enn Oktober verkeeft dat erëm Schong. Alles al Männer, déi un hire Still pechen; déi hale sech wierklech fir d'Zukunft vum Land. Wouvunner soll dann elo erëm ofgelenkt ginn? O wär ech dach bei Jesus. Déi kréien alles hannen erageblosen a mir struewelen hei. Alles scho gereegelt: et gëtt Schwaarz/Gréng; d' Poste si scho verdeelt. Ech verstinn dat net: firwat ass deen ëmmer den éischten an de Sondagen? Eng Sauerei! Eng Schneiderei! Klimawandel, Klimawandel, wann ech dat schonn héieren; gereent huet et a soss näischt. Dat ass déi neiste Moud: elo léieren se all Japanesch. D'Sozen, déi sinn um Enn. Nach esou een, deen net emol Schell um Vëlo huet. Modenschau, nëmme Modenschau. Géife se wéinstens den A aus hirem Parteinumm eraushuelen. Hat huet awer nawell ofgeholl. Hu sech ze pake kritt. Wat soll d'Carole dozou soen? Hien gëtt esou lues al. Gutt gezillte Kanner. Fréier hate mer am Duerf 5 Bistroen. De Marc an de rosa Auto – kalkuléiert Provok, gebongt. Firwat ass hien esou fixéiert op déi? Wann d'Leit wéissten. Am Etienne sengem Ministère ass e ganze Stack voll mat Astronauten. Wat näischt kascht, daacht näischt. An eng Burka fir de Laury. Roude Léif huel se, awer richteg schreiwen, dat kënne se net. Dann trau dech emol a fuer mam Vëlo an der Aler Avenue. Déi kënnen elo scho vu Kraaft net méi lafen. D'Präisser op der Pompel. Wéinstens ass de Grand-Duc laanscht komm. Ëmweeër, ëmmer méi laang Ëmweeër fir heem. Deen hues de all Dag siwe Mol um Telefon. Hunn sech ze pake kritt. Se braddelen a se braddelen – an herno maachen se all datselwecht. Eng Krankeschwëster an e Feierwierk. Déi mam Vëlo gehéieren op d' Vëlos-Piste. Hu mer soss keng Suergen? Gitt der elo all an d' Politik oder schafft iwwerhaapt nach een bei Iech? Monoparentaux- wien oder wat soll dat sinn, dat versteet dach kee Mënsch. E Mix aus Sonn a Wolleken. Dat ass dach proportional: de Portmonni gëtt ëmmer méi déck an de Mann gëtt ëmmer méi schwéier an duerfir gëtt de Vëlo ëmmer méi liicht. Bulli, Bulli, iwwerall Bulli. Kléngt iergendwéi Teutonesch. Wou d'Heemecht duerech d' Wisen. Déi jonk Leit – also déi beim Staat – déi hunn hir Carrières-Pläng fest an der Kopp. Piste cyclable – schön wär's. Wat dat erëm kascht. Ech hunn de Leit op der Plës nogelauschtert. Wou d' Grief laanscht d' Musel. Déi vertuschen eppes, zu Bouneweg am Éislek. Kritt et mat dem Spuenier ze dinn. Fréier hunn d' Kanner an der Steekaul gespillt. Ech hu nach ëmmer panachéiert. Make it happen. Mä wat? All Hëllef koum ze spéit. Ganz schéi schappeg. Schonn erëm e neien Auto. Mir aner sinn hei jo nach just eng Minoritéit. Muss deen dann hei an der Rush-hour mam Trakter fueren? Woren op der Plaz. D' Leit äntweren ëmmer op eng aner Fro, wéi op déi, di se gestallt kréien. Fréier war de Branntewäin vill méi staark. De Mulles. Wann d'Frëndin vum Buergermeeschter mam Promoteur Geschäfter mécht – do kriss du kee Fouss an d' Dier.

Gran Fondo fir d'Parteien, Karschnatz fir d'Gewerkschaften – et musse geschwënn Wale sinn.

Wéi soen se am Zuch: Endstation Lëtzebuerg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.