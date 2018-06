Vill Lëtzebuerger bestuete Koppelen hätte besser, sech scheeden ze loossen, och wa se frou matenee sinn an dat guer net wëllen. Da komme se, wann se zu zwee schaffe ginn, a ville Fäll steierlech nämlech vill besser ewech, wéi wa se bestuet bleiwen. Op d'mannst wann et dem Aarbechtsminister Nicolas Schmit senger Iddi no geet.Kuerz Erklärung un engem einfache Beispill: Hatt verdéngt 50.000 Euro am Joer an hien och. Bestuet bezuelen se also zesummen op 100.000 Euro Steieren an der Klass zwee. Wieren se gescheet géifen se nom Nicolas Schmit senger Iddi och an der Steierklass 2 mä jo nees eenzel, also op nëmme jiddereen op 50.000 Euro besteiert ginn, fir déi de Steiersaz vill méi niddereg ass.Sécher, Elengerzéier oder Wittleit un der Aarmutsgrenz muss gehollef ginn, mä ass dat hei di richteg Léisung? Dat bezweiwele vill Experten aus dem Finanzsecteur mat deenen ee schwätzt, déi all net verstinn, wéi dem Nicolas Schmit seng Iddi soll um Enn funktionéieren.Och de Finanzminister dierft bleech am Gesiicht gi sinn, wéi e sech gefrot huet, wat d'Ofschafe vun der Steierklass 1A d'Staatskeess géif kaschten, Zuelen dozou gëtt et nach net.Ech hu bis elo kee begéint, deen dem Aarbechtsminister seng Iddi novollzéie kann, dach een. De Moien op Facebook liesen ech, wéi de President vun der CGFP, Romain Wolff, dat nämmlecht fuerdert, wie wonnert et, fir de Gehälteraccord fir d'Fonction Publique vum leschte Freideg?Interessant wier et elo, gewuer ze ginn, wéi eescht et dem Nicolas Schmit mat senger Iddi ass an ob se och wierklech herno am LSAP-Walprogramm opdaucht a wéi e sech erkläert.Ouni weider Erklärungen ass de Projet kaum duerchzesetzen, esoulaang kéint een en an der Kategorie populistesch Walrhetorik gesinn.