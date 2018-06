Commentaire vum François Aulner



Déi Gedanken oder Parollen, déi vun Intoleranz gepräägt sinn, ze denoncéieren, ass richteg. Un d’Verbrieche vum zweete Weltkrich z'erënneren natierlech och. Sech fir oppe Grenzen auszeschwätzen. Dat ass alles richteg.Wann de Staatsminister a senger Usprooch fir Nationalfeierdag de Populisten „einfach Messagen“ virgehäit, mat deene se géingen de Leit Sand an d’Ae streeën, dann huet en och Recht, mä hei trëppelt hien awer och op dënnem Äis.Well Sätz, déi vun him sinn wéi „Mir hunn d’Flicht derfir ze suergen, dass och d’Kanner vun haut a vu muer, déi selwecht Sécherheet an déi selwecht Liewensqualitéit dierfe genéissen“ kann duerchaus och als „einfache Message“ bewäert ginn. A pardon, mä dat geet haut leider net méi duer.Dës Regierung - DP, LSAP an déi Gréng - mat all Luef deen een hir kann zourechnen fir gesellschaftspolitesch Reformen, muss sech leider d’Kritik gefale loossen, datt den Deel vum Budget, deen e Stot fir d’Wunnen ausgëtt, weider geklommen ass, datt fir d’éischte Kéier zanter Joerzéngten d’Duerschnëttsakommes vum Eenzelen an de Revenu médian erofgaange sinn, an datt am räichsten oder zweeträichste Land vun der Welt jee no Institutioun, et just ee Foyer Ulysse an der Stad gëtt. D’sozial a finanziell Situatioun oder d‘Perspektiv ass net, fir all Eenzelen hei am Land eng vu „selwechter Sécherheet“.Par konter sief och betount, datt wann d’CSV um Rudder gewiescht wier, d’Trajectoire net besonnesch anescht gewiescht wier: se verdeedegt de selwechte Wirtschaftsmodell scho laang. Ee Modell, deen op eng Finanzplaz berout a virun allem den Investisseuren an de Fortunen zegutt kënnt. E Modell, deem seng Produiten technesch net fir jiddereen zougänglech sinn, an deen dovunner ausgeet, datt ultra räich Leit hir Suen hei ausginn an Talenter Profitter generéieren, déi da wéi Reen op déi, déi manner hunn, eroffalen. Ouni awer dobäi ze bedenken, datt fir déi, déi manner hunn, nëmmen en Deel ukënnt iwwerdeems d’Präisser méi séier klammen. An ofgesinn dovunner, datt Geld a Material net onbedéngt Synonym vu Liewensqualitéit sinn.Genee wéi d'Regierungsparteien traut sech d’CSV och keng strukturell Mesuren, - sief et nëmme beispillsweis eng gestaffelt Ierfschaftssteier, déi ganz héich ugesat wier - déi dofir géing verhënneren, datt d’Schéier tëscht räich an aarm wieder wiisst oder d’Mëttelschicht op laang Dauer riskéiert, den Uschloss mat der Pointe komplett ze verléieren.Schlëmmer nach ass awer eng ADR, déi wëll behaapt, et wiere méi wéi 30.000 Leit déi lescht 5 Joer ausgewandert, well se sech keng Wunneng kéinte leeschten, wat einfach falsch ass. Schlëmmer sinn effektiv Politiker, déi nach ni an der Verantwortung waren an déi behaapten, se kéinte Wuesstem steieren awer Mol net soen, wéi dat konkret soll goen.Déi traditionell Parteie wiere gutt beroden, méi wéi just "besser eidel Wieder" ze gebrauchen. Genee wéi se ville Jonke Leit roden, "agile" ze sinn, kéinten och si et besser si mat neien Iddien, konkreter a couragéierter Natur.Géingen esou couragéiert an innovativ Propose virleien, da soll de Wieler och, a virun allem deen, deen näischt a sengem hënneschte Gaart wëll, dës Politik och honoréieren.