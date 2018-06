Erbäermlech! De Commentaire vum Roy Grotz.



Wann ech déi lescht Woche respektiv lescht Deeg d'Fotoe vum Schëff Lifeline gesinn hunn an do an déi verängschtegt, traureg Ae vu Fraen a Männer gekuckt hunn, ass et mer kal de Réck erof gelaf. Absënns well ech dann an de Kapp krut, wéi scho bal rietsextrem Politiker wéi Salvini, Kurz, Strache an Orban rout Käpp kréien, wa se iwwer dës Flüchtlinge schwätzen, vun Campe baussent den europäesche Grenzen, vu Quoten, Kontroll vun Immigratioun ... an ... an ... an.Kloer, dass net zu all Ament all Land kann zeg dausende Flüchtlingen ophuelen, ouni derfir geriicht ze sinn, mä ëm Himmelswëllen: Mir si wäit ewech vun enger Kris an de Fluxen, wéi mer se kannt hunn, a missten dach an engem humanen Europa drop preparéiert sinn, fir Leit, déi aus wéi engem Grond och ëmmer flüchten - fortlafen - hir Heemecht zeréckloossen, kënnen opzehuelen, ouni ëm eis eegent Brout, Heem, eise Confort an eis Sécherheet ze fäerten.Et si bëlleg populistesch Aussoen, déi de Leit sollen Angscht maachen an e Problem erbäi beschwieren, deen et esou guer net gëtt. Dat vu Politiker, deenen et just ëm hire Pouvoir geet, null nach ëm de Friddensprojet EU, deen just nach als Alibi a Sonndesriede gëllt - wann esouguer eng däitsch Koalitioun dreet, un engem Asylsträit, ouni Nout erbäigeriet virun de baywresche Landtagswahlen, da léisst dat déif blécken.Reegelrecht erbäermlech an ouni all Mënschlechkeet fannen ech dat "Spill" mat Flüchtlingsschëffer wéi Aquarius a Lifeline - och wann d'ONGen, déi op de Mierer ënnerwee sinn, sech sollten u Spillreegelen halen, well se soss muttwëlles an trotz gudden Intentiounen onnëtz Mënscheliewen op d'Spill setzen, kann et dach net sinn, datt Flüchtlingen, déi ewell alles hannert sech gelooss hunn, och nach als Erpressungs-Moyen mussen duerhalen, fir muecht-pervertéiert Politiker. Wëll wa si wëlle gleewen doen, datt d'Migratioun déi gréisst Gefor fir Europa duerstellt, da blende si ganz bewosst Problemer wéi sozial Inegalitéiten a Chômage aus, a verbreede mat guddem Gewëssen hir hausgemaachte Ligen.Och hei hu mir, Wieler, et an der Hand, an 11 Méint bei den Europawalen ze weisen, datt mir esou Nationalisten net nach wëllen an d'Kaarte spillen. Duerfir ass och d'Initiativ "open discussion" z'ënnerstëtzen, déi ewell bal 500 Signatairë fonnt huet a wou sech an engem 10-Punkte-Manifest géint eng repressiv Migratiounspolitik, mä FIR en oppent an tolerant Europa ausgeschwat gëtt. Nee, dat si keng Gutmenschen, a wann, dann am gudde Sënn vum Wuert - Leit, déi sech net verblent géint eppes positionéieren, mä oppe sinn an dat och soen! Bravo, där brauche mer der méi; a nëmmen esou ass d'Haus Europa keng Festung, mä en oppene Raum, wou et sech gutt a friddlech zesumme liewen, vuneneen léieren a wunnen léisst.