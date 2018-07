9 Deeg ass et elo hir, dass allerspéitstens och deem Leeschten dierft bewosst gi sinn, dass Lëtzebuerg keng Insel ass. De leschte Sonndeg gouf nämlech per Communiqué confirméiert, dass e Lëtzebuerger festgeholl gouf, dee verdächtegt gëtt, Propaganda-Material fir den IS verbreet ze hunn. D’Nouvelle huet kuerz schockéiert, ma ass awer grad sou séier verflaacht, mengt de Joël Detaille an engem Commentaire.

Commentaire vum Joël Detaille



Ech hu mech des Lescht gefrot, ob mir emotional ofgehäert gi sinn. Si mir wierklech nach schockéiert, wann nees een am Numm vun engem Gott mam Messer op Polizisten astécht?! An dat och nach an engem vun eise Nopeschlänner?!

Dat muss natierlech jidderee fir sech selwer entscheeden, mä Fakt ass, dass mer et manner emotional hinhuelen, wéi nach virun e puer Joer.

Et ass net méi "Je suis Charlie", Paräis, München, Nice, Madrid, London, oder wou och soss ëmmer Terror-Attacken bei eis geschitt sinn.

An dass e Pseudo-Terrorist hei bei eis gepëtzt gëtt, dat huele mer zwar och zur Kenntnis, mä richteg Suergen ëm eis Sécherheet, mécht et eis net. Mir sinn ofgehäert also, ouni Zweiwel...

Aus enger Wunneng eraus um Kierchbierg soll e jonke Mann d’Terroriste vum islamesche Staat mat der Diffusioun vu Messagen a Propaganda-Material ënnerstëtzt hunn. Wuel gemierkt, vum Kierchbierg aus, also där Plaz, wou zesumme mat Stroossbuerg a Bréissel ee vun den Zentre vun der EU doheem ass.

Hie koum virun en Untersuchungsriichter an dunn op Schraasseg, während säi Computermaterial saiséiert gouf an elo vu Spezialisten ausgewäert gëtt. Et ass den éischten Dossier, mat deem d’Lëtzebuerger Justiz befaasst ass an deen un den IS liéiert ass.

Mä et schockéiert eis net, mir si jo ofgehäert.

6 Leit aus Lëtzebuerg hu sech dem IS ugeschloss, zanter déi hir Offensiven a Syrien an am Irak viru 5 Joer sou richteg lancéiert hunn, fir hire selwer proklaméierte Kalifat ze verdeedegen a vergréisseren.

2 sinn der erwisenermoossen dout, ee sëtzt a Spuenien am Prisong, zwee sinn nees heiheem a vun engem weess een net richteg, ob e nach lieft, ënnergedaucht, fortgelaf, oder och dout ass.

6 Leit also, plus, wa mir de beschëllegte Computer-Dschihadist vum Kierchbierg mat bäizielen, ee weidere bekannten IS-Sympathisant, déi aktiv gi sinn.

Aktiv géint d’Mënschlechkeet wuel gemierkt, géint all Wäerter fir déi Europa steet a gekämpft huet, géint Fridden a fir Tyrannei, Haass, Gewalt an eng Ideologie, déi een net wierklech muss novollzéie kënnen.

Mer sinn zu Lëtzebuerg keng Insel! Dat wësse mer jo, mä mir si schliisslech ofgehäert. An eise Sécherheets-Apparat funktionéiert, et gëtt op eis opgepasst.

D’Alerte Vigilnat um Niveau 2 stéiert eis net, eng reell, mä abstrakt Gefore-Situatioun, wat heescht dat schonn.

Mä u sech ass et jo och gutt esou, dass mir eis net all Dag de Kapp zerbriechen, ob a wa Jo, wéi eng Gefor dobausse kéint op eis waarden.

Nimby am Positiven sou ze soen, oder wéi ech et nennen, "emotional ofgehäert".