Soll de Cannabis legaliséiert ginn? Wäit iwwer 7.300 Leit hu bis ewell d'Petitioun um Internetsite vun der Chamber ënnerschriwwen an ënnerstëtzen eng Legaliséierung. Enn des Mounts gëtt de Sujet an der Chamber debattéiert. Fir d'Regierung war eng Legaliséierung bis ewell keen Thema, an hire Wahlprogrammer dierften d'Parteien sech awer op en Neits positionéieren. E Commentaire vum Carine Lemmer....

© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

Ech fäerte Cannabis. Ech si skeptesch, wat eng Legaliséierung ugeet. Dat well ech net wëll eng weider Drog ënnerstëtzen. Se net wëll legal maachen, mat all den Nodeeler. Kohärent ass dat awer sécher net. A wahrscheinlech och net déi richteg Approche. Eng Legaliséierung mat klore Reegele wär der Realitéit wahrscheinlech éischter ugepasst.

D'Politik deet sech awer och schwéier. Déi meescht Jugendsektioune vun de Parteien ënnerstëtze méi eng liberal Positioun, si fir eng Liberaliséierung. D'Mammeparteien hunn eng manner kloer Linn. A si sech intern guer net eens.

Cannabis polariséiert. All Argument derfir oder dogéint ka widderluecht oder zerriet ginn.

Wat schwätzt géint de Cannabis? Méi Mënsche géife kiffen, wann et legaliséiert gëtt. En Joint ass schiedlech. Lëtzebuerg kéint Cannabis-Touristen unzéien. D'Zuel vun den Accidenter kéint an d'Luucht goen. De Cannabiskonsum kann zu Depressiounen an Angschtstéierunge féieren. Iwwert eng laang Zäit kann et psychesch ofhängeg maachen. Et kann een demotivéiert a latzeg ginn. Krankekeese gi méi belaascht a speziell a jonke Jore kann et zu intellektuellen Defiziter kommen, déi geeschteg Entwécklung kann negativ beaflosst ginn. Et kann eng Astigsdrog sinn an och dat falscht Signal, wann een allgemeng eng weider Drog legaliséiert. Brauche mer dat?

Par Konter gëtt et natierlech och Argumenter, déi éischter fir eng Legaliséierung schwätzen...Cannabis ass manner schiedlech wéi Alkohol an Zigaretten. Et ass also net logesch, datt déi zwou Saachen erlaabt sinn, dat anert verbueden. Déi repressiv Politik huet net de Succès bruecht. Drogemëssbrauch léisst sech net generell duerch e Verbuet limitéieren. Prisongen a Geriichter kéinten entlaascht ginn. D'Police kéint sech op aner Saache konzentréieren. Wann ee géif kiffen, wär een net méi offiziell kriminell. De Schwaarzmaart géif net méi dru verdéngen. Et kéinte par Konter nei Suen an d'Staatskeess kommen. A soll net jidderee fir sech selwer decidéieren, ob e wëll kiffen oder net?

Wat maache mer elo mat all deem Pro a Kontra?

Musse mer een neie Chantier opmaachen, wa mer anerer nach net geléist hunn? En nationalen Alkoholplang sollt kommen. Et ass laang dru geschafft ginn. Mä ëmgesat gouf en nach net. Firwat net? Kee weess et offiziell. E schwieregen Dossier...well et och do ganz ënnerschiddlech Interesse gëtt. Vill Leit hir Sue verdénge mam Alkohol. An deen awer och ganz vill Misär mécht.

Mä zréck bei de Cannabis. Mir fält eng Conclusioun schwéier. Kapp oder Bauch hunn eng aner Meenung. Jee nodeem aus wéi enger Perspektiv ee kuckt a wéi eng moralesch Virstellungen een huet, fält d'Conclusioun anescht aus. Eng richteg objektiv Debatt iwwert eisen Ëmgang mat Droge wär awer onbedéngt néideg.