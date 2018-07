Commentaire vum Claude Zeimetz



Erënnert Iech. Am September 2015 geet eng Foto a kierzter Zäit ëm d'Welt. Eng Foto vun engem klenge Jong vu grad mol 3 Joer an engem rouden T-Shirt, dee mam Kapp op d’Säit gedréit op enger tierkescher Plage läit an net méi otemt. Den Alan Kurdi gëtt zum Symbol vun der humanitärer Katastroph, déi sech virun eis An am Mëttelmier ofspillt. D’Matgefill ass grouss an der Zivilgesellschaft, mä och an der Politik, déi virun dësen haarde Biller net anescht kann, wéi ze verspriechen, datt sou eppes net méi virkënnt. Datt dat Verspriechen net ze hale war, wousste mer all vun Ufank un.



Haut si mer bal 3 Joer méi spéit. De leschte Mount war deen déidlechsten am Mëttelmier zanter 5 Joer. Alles an allem hunn am Juni, wou Italien seng Häfen fir privat Rettungsschëffer zougemaach huet, de Vereenten Natiounen no 692 Mënschen hiert Liewe gelooss. Wéi gesot sou vill wéi zanter 5 Joer net méi. Wat feelt ass d’Veruerteelung, d'Betraffenheet. Bei de Politiker an an der Zivilgesellschaft. Eng Zivilgesellschaft, déi an de leschte Stonnen am Livestream suivéiert huet, wéi d’Jonge vun enger thailännescher Fussballsekipp aus enger Hiel gerett ginn. Viru schwierege Fluchtbedéngungen, Perspektivlosegkeet, kriminelle Passeurbanden an iwwerfëllte Schlauchbooter awer si mer schéngs blann ginn.



D’Festung Europa, déi engersäits mam Fanger op dem Donald Trump seng Null-Toleranz-Politik a seng Mauer un der mexikanescher Grenz weist, zitt anerersäits hir eege Maueren héich. Mol net um Kontinent selwer. Mä nach besser souguer schonn op der anerer Säit vum Mëttelmier. Leit sollen do mat Opnamezentren vun der Flucht an Europa ofgehale ginn an déi concernéiert Länner gi mol net gefrot. Mir hu jo gesinn wéi gutt dat a Libyen funktionéiert huet…



Seelen hunn ech sou haart Wierder vu Médecins sans frontières héieren wéi zejoert op enger Pressekonferenz, op där déi international Hëllefsorganisatioun d’Andréck vun hire Mataarbechter aus deene Lagere rapportéiert huet: Männer a Fraen, jo och Kanner, déi geschloen, gefoltert, verkaf oder vergewaltegt goufen, deels näischt z'iessen oder ze drénke kruten. Biller, déi mir an Europa awer net gesi wëllen. Haaptsaach bei eis kënnt kee méi un. "Aus den Augen, aus dem Sinn"...



Dat schlëmmst un der ganzer Saach. Et gëtt den Ament iwwerhaapt keng Urgence, fir d’Thema sou héich ze hänken.

Och wa bestëmmte Politiker, déi sech innepolitesch bedriwwe fillen, ganz bewosst en anert Bild molen. Vu Flüchtlingskris kann an Europa faktesch gesinn absolut keng Rieds goen. An awer sinn et grad dës Persounen, déi Politik op Käschten vu Flüchtlinge maachen, déi den Ament op ville Plazen Héichkonjunktur hunn. An déi aner knécken een nom aneren ëm.



Och zu Lëtzebuerg, wou d’Chamberwale mat de bayresche Landtagswahlen zesummefalen? Dat wäert d’Walcampagne weisen. Ech erwaarde mer all Zäit, datt hei am Land, wou den Accueil vun de Flüchtlingen nu wierklech gutt geklappt huet, d’Flüchtlingspolitik net als Walkampfsujet mëssbraucht gëtt. Dat wier absolut onwierdeg an onnéideg. An awer si mer net immun, dat weise verschidden Aussoe vu Kandidaten oder Iwwerleeunge vu Randparteien. Och bei eis riskéiert Politik op Käschten vu Frieme gemaach ze ginn. D’Debatt iwwert de Wuesstem, mat all hire Facette vu Populatiounswuesstem iwwer Identitéit an d'Sprooch, ass e glëtschegen Terrain, op deem déi eng Partei éischter riskéiert auszerëtschen wéi déi aner.