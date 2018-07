Oh, loosst se dach nëmme stierwen, hunn ech geduecht, 12 Bouwen an en Trainer, wat soll deen Zodi. Eng 1.000 Leit, déi sech druginn, déi Daboen ze retten, Hëllef aus aller Welt, Amerikaner, Englänner, Navy Seals, Taucher, Dokteren. An da stierft och nach een, dee mat sollt hëllefen, se do erauszeschleefen. Jeejee. A wat dat erëm kascht. A wie bezilt. An den Trump gratuléiert och nach.Okay, okay, kleng Otempause. Dat war elo grad den haarden, social-media-méissege modernen zyneschen Ufank. Deen einfach iwwerdecke soll, datt mir bal d'Tréine komm sinn, wéi ech ugangs Juli héieren hunn, d'Bouwen an den Trainer wiere lieweg fonnt ginn an der Hiel, nodeems 9 Deeg no hinne gesicht gi war.Kucke mer dat emol vun enger anerer Säit. Déi 13 – wat eng Zuel, dat konnt jo net gutt goen! – déi 13 waren an de Bierg vun der Prinzessin, déi do läit, eragaang. Well – lokale Mythos – d'Hiel ass no der Prinzessin benannt, déi sech an e Päerdskniecht verléift hat. De Kinnek huet de Kniecht ëmbruecht, d'Prinzessin suicidéiert sech an hiert Blutt leeft zanterhier duerch d'Hiel. Stoung an der Süddeutschen, Dir wësst jo, wat dat fir eng Zeitung ass. Den Hiwwel iwwer der Hiel géing ausgesinn wéi eng Fra, déi do läit, awer eben dout. An hiert Blutt wier dat villt Waasser. Von wegen Monsun.An den europäesche Medien huet déi Geschicht jo enorm Welle geschloen. Kee Wonner. Mir aner Europäer hunn zanter éiweg e Penchant fir grujeleg Katastrophegeschichten. Den Odysseus, dee vun Troja fortfiert an um Enn sinn all seng Compagnonen ëmbruecht ginn, erdronk – well hien den Neptun rose gemaach hat, an hie kënnt als Bettler op säin Ithaka zeréck. Net ze vergiessen d'Episod an der Hiel, wou se an Doudesgefor waren, wou den Zyklop der e puer gefriess huet. Oder d'Affär Sintflut, déi einfach alles ersëft, wat ass, mat Exceptioun vun de Gudden, déi mam Noah op Croisière sinn. Am Däischteren agespaart sinn, wou de Kropemann lauert, keen Auswee, keng Luucht – dat ass eng vun eisen Urängschten. An déi aner ass eben déi vum Ersaufen am ville Waasser, keng Hëllef wäit a breet. Genee déi zwou Ängschte maachen de Charme vun Titanic a Moby Dick a vun all de Rettungsgeschichten, wou Speleologen oder Grouwenaarbechter agespaart waren. Déi thailännesch Geschicht kombinéiert dat alles at its best. Mat der Pointe vum relativ gudden Happy End. An eis Ur-Ängschten explizéieren och de Medien-Hype ëm dat alles. Drama, Emotiounen, Tréinen, Reporter op der Platz. Wat gëss de, wat hues de.Sou. An elo muss emol ee mer explizéieren, firwat mer deeër Sonderberichte, Extra-Reportagen an Exklusiv-Dossieren net all Dag hunn. An zwar aus dem Mëttelmier, wou sech deeër Dramaen Dag fir Dag ofspillen: Honger an Duuscht, Liewensgefor, Kanner a schwanger Fraen a Bouwen a Männer agespaart op vill ze klenge Schlauchbooter. A genee deen Dag, wéi d'Bouwen an Thailand erëm fonnt gi sinn, do sinn am Mëttelmier eng 120 Leit ersoff. An de Seehofer huet säi faule Flüchtlingszauber eskaléiere gelooss. An de Matteo Salvini léisst Leit, déi op d'mannst esou a Gefor sinn wéi déi an der Hiel an Thailand, net méi retten, net méi an italienesch Häfen eran. A jiddwereen, deen emol mat Séinoutrettungsdéngschter ze dinn hat, weess, datt et en iewescht Gebot ass, datt de Leit a Séinout MUSS gehollef ginn. Mä nee, mir aner Europäer setzen esou elementar Reegelen ausser Kraaft, sinn awer schwéier emotionéiert iwwer Bouwen an enger Hiel an Thailand. Déi mat Dausende Leit a Moyene gerett ginn an déi aner däerfen Dag fir Dag zu Honnerte stierwen. Bei deenen enge kucke mer Tëlee a bei deenen anere kucke mer no. Zynissem. A komm elo kee mer mam Trump. Soss soen ech Mexiko a Mauer. Ech fäerten, mir bezuelen als EU, als Kontinent vum bien-vivre, eis Hypocrisie eng Kéier.Ier ech et vergiessen: Ech sinn immens frou, datt d'Bouwe gerett gi sinn.An elo ass grouss Vakanz. Mir fuere mat de Kanner een Dag hei vir an d'Belsch, Grotte de Han. An duerno 14 Deeg op d'Côte, e bëssen am Mëttelmier puddelen.