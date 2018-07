E Méindeg de Moien d'lescht Woch gouf zuam Park eng Läich fonnt. Am Weier louch e jonke Mann. E war dout.

De leschte Freideg am Nomëtteg ass zu Maacher an der Schwämm, aus dem Baseng mat der Rutsch, e Bouf vu 6 Joer aus dem Waasser gezu ginn. E war vu sech. Et gouf nach versicht, de Jong ze reaniméieren – leider ëmsoss. Wéi antëscht gewosst ass, sollt en deen trageschen Incident net iwwerliewen.

De leschte Sonndeg ass an de Baggerweieren zu Rëmerschen en 53 Joer ale Bulgar erdronk. Hie war ënnergaangen an ass net méi opgedaucht.

Dräi fatal Tëschefäll, iwwer déi op dräi ënnerschiddlech Aart a Weise kommunikéiert gouf.

– Iwwer de Mann, deen an de Baggerweieren ëmkomm ass, huet d'Police nach um Sonndeg den Owend informéiert. Ëm 20 op 8 huet se matgedeelt, datt et zu engem Schwamm-Accident komm wier; géint 20 op 10 huet se du wësse gedoen, datt de Mann just nach konnt dout gebuerge ginn.

– Vum Virfall an der Maacher Schwämm ass een offiziell fir d'éischt e Méindeg am spéiden Nomëtteg oder fréien Owend gewuer ginn. Iwwer 72 Stonnen no de Faiten. Dräi Deeg, an deene just inoffiziell, also just net verifizéiert Informatiounen zirkuléiert sinn. Well et hate vill Leit eppes vum Virfall matkritt. Déi hu sech Suerge gemaach an déi hu sech Froe gestallt: Wat ass genee geschitt? Wéi geet et dem Këndchen? Firwat bréngen d'Medien näischt?

Bei RTL goufe mer ganz konkret gefrot, wien dann do decidéiert hätt, déi Nouvelle ze ënnerdrécken.

– Wat d'Läich am Mäerter Park ugeet, do waart ee bis haut op eng offiziell Prise de position. Dobäi huet och si fir Gespréich gesuergt, ëmmerhi gouf deen Doudege kuerz no engem Museksfestival a kuerz virun engem Parkfest fonnt. Souguer am Fall vun engem Suicide, wier net awer eng Kommunikatioun ubruecht gewiescht?

Mir liewen an engem Zäitalter, an deem sech Informatioune séier verbreeden – richteg Informatiounen a leider och falsch Informatiounen, besser bekannt als Fake News. Bedauerlech ass, wa falsch Informatiounen a gudder Absicht kolportéiert ginn.

Am Fong gëtt et dogéint just eng Strategie: séier richteg informéieren. Dat matdeelen, wat ee sécher weess a wat een deen Ament och matdeele kann. Mat enger Source.



Ech behaapten, déi meescht Leit hu Vertrauen an eis Autoritéite wéi Police a Justiz. Zu Recht, menger Meenung no. Ma wann net oder wa spéit kommunikéiert gëtt, da mécht ee sech verdächteg, dann iwwerléisst een de Rumeuren d'Feld, da gëtt ee vun de soziale Medien iwwerholl. Esou wéi elo zu Maacher geschitt. Mam Resultat, datt et just Perdantë gëtt: d'Autoritéiten, d'Politik, d'Medien an d'Leit, déi sech ëffentlech Froe gestallt hunn.

Dobäi wëll am Fong jiddereen datselwecht: Erausfannen, wéi et zu deem fuerchtbare Virfall mat deenen dramatesche Konsequenze komme konnt. A verhënneren, datt esou eppes nach eng Kéier geschitt, datt nach eemol eng Famill esou e Leed erleide muss.



