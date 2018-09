... a mir blouf d'Laachen am Hals stiechen, wéi ech bis matkrut, mat wéi enge Methoden d'Formatioun "Demokratie" ëm d'Sonja Holper soll higaange sinn, fir Leit - vill eeler Persounen - op hir Lëschten ze kréien.

Erbäermlech, wa Leit mussen hiren Numm op Lëschte liesen, wou si sech ni wollte gesinn.

Wat e Culot muss een hunn, fir als Polit-Rambo mat der Angscht-Bazooka z'agéieren, fir esou seng Lëschte gefëllt ze kréien - dat nodeems de Mouvement sech scho vun banne fauleg zersat an opgespléckt hat - schumme sollte sech déi Responsabel, déi bewosst dat Spillche mat Leit gemaach hunn, déi sech knapps ze wiere woussten.

Alles dat kéint een als Kaméidistéck ofdinn, als Summer-Story, déi vun der Press eropbeschwuer an opgekacht gouf, mä deem ass net esou: alles dat weist, wéi ongenee an onpräzis eist Wahlgesetz ass, a wéi néideg d'neigewielt Chamber drun deet, fir hei nozebesseren.

Eng Circulaire vum zoustännege Minister wier och net vu Muttwëll a géif fir Kloerheet suergen.

Cocasse ass, dass et d'Chamber - déi neigewielt wuelverstanen - wäert sinn, déi selwer driwwer tranchéiert, ob d'Wale reglementär ofgelaf sinn an ob d'Deputéiert kënnen de Vott vun de wahlberechtegte Bierger unhuelen. Fir Neiwahlen dierft wuel hei kee plädéieren, well dee Schoss kéint mol séier no hanne lassgoen. Gespaant dierf een och sinn, wéi sech d'Kandidaten, absënns déi, déi ni wollte mat an d'Walen, sech wäerte positionéieren - d'Madamm Holper allemol, seet sech prett, och ouni vill Affichë Campagne ze maachen - da loosse mer mol kucken, wéi de Mouvement sech e Lëtzebuerg vu muer virstellt. Hoffentlech méi fair, wéi déi dote Methoden ...

Iwwert d'Zukunft vum Land hunn déi al agesiesse Parteien all hir Meenung, d'CSV seet souguer e Plang ze hunn, d'LSAP wëll zesummen eppes erreechen - ech froe mech do, wéi ee sollt e Land eleng no vir bréngen, d'DP setzen nieft deem Erreechten op e staarkt Team fir Lëtzebuerg an déi Gréng wëllen "Zesummenhalt a gutt Liewen", well mer eist Land gär hunn - och do froen ech mech, wéi de Contraire sollt goen, wann ee sech fir e Land misst asetzen, dat een net gär hutt.

Naja, d'Wal-Slogane musse jo einfach sinn, wat awer munchmol mat simplistesch verwiesselt gëtt ...

D'ADR fuere bewosst nees eng rout-wäiss-blo Campagne, nodeem d'Fuerwe vum Fändel nees richteg ajustéiert goufen, a setzen Sprooch, Identitéit, Asylpolitik an d'Wuesstemsfro an d'Vitrinn.

Héich sensibel a geféierlech Dossieren, wann onreflektéiert, pauschal Meenunge mat der Strenz verbreet ginn, an deem nogelauschtert gëtt, deen am häertste brëllt.

D'ADR leet sécher Sëtz bäi - alles anescht wier eng Iwwerraschung - um Vollek de richtegen Ëmgang mat dësen Iddie vu riets ze fannen, un den anere Parteien deem mat Konkretem entgéintzetrieden, der Angscht mat Fakten entgéintzetrieden.

Lëtzebuerg ass ze kleng a fragil fir Populiste mat hire bëllege Meenungen eng Bühn ze bidden - Iech bieden ech drëms, mat deem Brëll och d'Walprogrammer ze liesen a gutt nozelauschteren, wat Eenzeler vun de 547 Kandidaten da bei eis op der Antenn ze soen hunn, wann et ëm den Zukunftsprojet Lëtzebuerg geet - ee Land, dat gutt do steet, mä wou den Zement vum Zesummenhalt - also dem Contraire vum Egoissem - ëmmer nees muss erneiert a frësch gemëscht ginn. Dat wiere mir eis selwer schëlleg.