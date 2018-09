Fëmm-Petitioun/Commentaire vum Pit Everling



Eppes virop: et geet mer iwwerhaapt net drëm, eng Lanz fir Zigaretten ze briechen. Datt de bloen Damp Gëft ass, weess entretemps jiddereen, déi déi weider fëmme si selwer Schold.

Diskussiounen iwwer Passiv-Fëmmen an iwwer eng besser Protectioun vun Non-Fumeure sinn normal a legitim.



Wie beim Dokter nofreet, gëtt awer gewuer, datt mer et hei net wierklech mat enger medezinescher Diskussioun ze dinn hunn.

Fir schwanger Fraen a Kanner ass de Risque zwar effektiv méi héich, heescht et, awer just wa si iwwer e méi laangen Zäitraum Damp ausgesat sinn. Engem erwuessene gesonde Mënsch dierft Zigarettendamp op enger Terrass näischt doen, esou seet et de Medeziner.



Sollt dat alles sou stëmmen, da féiere mer hei hei wuel virun allem eng Confort-Diskussioun, Zigaretten-damp stéiert beim iessen, jo och mech.



Mir féiere virun allem eng Diskussioun, déi symptomatesch ass fir eis modern Gesellschaft an där mer et net méi acceptéiere vun anere genervt a gestéiert ze ginn an an där mer gäre Klengegkeeten zu grousse gesellschaftleche Problemer héichspillen, well ganz éierlech: wéi dacks d'Joer huet een d' Situatioun, datt grad während dem Maufelen een um Nopëschdësch ouni Rücksicht flutscht?



Eppes Positives huet d'Diskussioun jiddefalls: Wann Damp op enger Restaurants-Terraass eis Haaptsuerg ass, dat weist eigentlech wéi gutt et eis geet.



Mä mir wëllen, datt et eis nach besser geet, ruffen no enger Vollkasko. Et gefält eis, datt mer mat Reegelen zougetippt ginn, virun allem natierlech, wann et den Noper nach méi trëfft ewéi eis selwer. De Mënsch, dee sech viru sech selwer schützt, esou nennt dat sech.



Béis Zonge schwätze vun enger Verbuetsgesellschaft, loosse mer et konstruktiv dréien, de Wohlfahrts-Staat mengt et gutt a suergt fir eis, datt sech och sozial Kontroll hannendru verstoppt, dat huele mer a Kaf



Wat mech erféiert, ass déi vehement Manéier wéi revendiquéiert gëtt, Kompromësser sichen..dat war Gëschter. Wee sech vun engem egoistesche Fëmmert gestéiert fillt, kéint jo vläicht mol frëndlech froen, beim Zerwiss Bescheed ginn oder den Dësch wiesselen. Nee, mir brauchen e strikt Gesetz, ouni Ausnam. Schued fir all déi Fëmmerten déi Rücksicht geholl hunn, jo och där sollen et der ginn.



Den Auteur vun der Petitioun verdéngt op dëser Plaz Luef, fir säi Geschéck. Nach ni gouf eng Petitioun sou professionell gemanaged.



Et fänkt u bei der Formulatioun. Net hie fillt sech gestéiert, mä hie setzt sech fir d'Wuel vu schwangere Fraen a Kanner an.



Dann den Zäitpunkt. Matten am Summerlach, do spréngt d'Press op sou en Thema. D'Promotioun war enorm, den Auteur huet sech ëmmer an ëmmer nees bei de Medienhaiser vun dësem Land gemellt, mat Succès.



Eng grouss Dageszeitung huet net méi spéit wéi een Dag virum Oflafe vun der Petitioun e groussen Artikel bruecht an drop verwisen, datt der Online-Petitioun just nach 350 Stëmme géinge feelen.



Net all Petitioun huet d'Chance, sou eng Reklamm ze kréien



Petitioune solle vun de Leit no vir bruecht ginn. Richteg onglécklech sinn dofir politesch Positionnementer. Den Auteur verweist drop, datt d'Gesondheetsministesch hie an dëser Saach géing ënnerstëtzen.



Ass dat sou? Ass dat dann och d'Positioun vun der LSAP?



Den Datume kuerz virun de Wahle hat de Petitionär jiddefalls clever gewielt, de bloen Damp um Teller ass him jo sécher net eréischt zënter Gëscht en Där am Aen.



D'Instrument Petitioun funktionéiert. Méi ewéi 4.600 Leit hunn eppes ënnerschriwwen a si kréie vun der Politik nogelauschtert, dat ass gelieften Demokratie.



Et wier awer falsch vun enger gesellschaftlecher Majoritéit auszegoen. Et däerf een net vergiessen datt eng ecrasant Majoritéit, honnertdausende Leit, kee Krop ënnert d'Petitioun 1069 gemaach hunn, se hate vläicht Besseres ze dinn oder si wëlle kee sou e Verbuet, froe mer mol d'Horesca zum Beispil,l wat si dervunner hält.... et däerf ee jiddefalls gespaant sinn, wéi d'Géigepetitioun ofschneit.



D'Politik wäert sech d'Patten un dëse waarmen Äschen dës Kéier nach net verbrennen, am nächste Koalitiounsaccord fanne mer dës Moossnam wahrscheinlech net, och well dës sech an Europa nach net duerchgesat huet.



Bei allem Luef fir de Petitionnaire sinn ech net d'accord mat him, hei wëlle mer dees gudde bësse vill.



Ech huelen Damp op mengem Teller och an Zukunft a Kaf. Et ass mer méi wichteg, datt meng Fëmm-Kollegen – déi puer, déi et nach sinn - bei mir um Dësch däerfe sëtze bleiwen.



Si goufen an de leschte Joren iwwerall bausst d'Dier gekiert, se brauchen net och nach bausst der Dier bausst d'Dier gekiert ze ginn.