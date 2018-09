Geschwënn hu mer et gepackt. Yuppi!

A 4 Wochen hu mir gewielt. Uff!

Da kréie mer eng nei Chamber. Endlech!

An eng nei Regierung. Zwar!



Nee, nee, freet Iech net ze fréi, ech schreiwen dat net, well ech mat där aktueller Regierung, där aktueller Majoritéit oder där aktueller Oppositioun därmoossen onzefridde sinn. Loin de là, obwuel …



Onzefridden, oder éischter enttäuscht, vläicht esouguer traureg sinn ech vill méi iwwer de Rass, deen zanter 5 Joer duerch d'Gesellschaft geet an deen zanterhier bal all Debat vergëft. Et ass een einfach fir déi eng a géint déi aner oder fir déi aner a géint déi eng.



Bewäert gëtt zum Beispill an de Liesercommentairen op RTL.lu zanterhier net (méi) wat gesot, geduecht, gemaach gouf, ma virun allem wien eppes gesot, geduecht, gemaach huet.



Am Ufank, wéi sech déi eng nach heemlech gefreet an déi aner nach heemlech hir Wonne geleckt hunn, konnt een dat jo nach novollzéien. Engagéierte Parteizaldot géint frustréierte Parteizaldot. Esou wäit, esou gutt. Mat der Zäit huet dat Spillchen awer säi Reiz verluer an et ass een es midd gitt, esou sat wéi där kaler Ierbessen. Zum Schluss huet et een nach just kujenéiert, esou intellektuell onéierlech war et, en Intellekt einfach emol esou virausgesat …



Natierlech, an der Indoktrinatioun léisst et sech gutt liewen. Et ass kamoud, alles gutt ze fannen, wat vun deem enge kënnt, an alles schlecht, wat vun deem anere kënnt. Mä ass dat wierklech sënnvoll? Kann eis dat weiderbréngen? An enger Demokratie, déi vun der Diversitéit vum Input lieft?



Heiansdo hëlleft et, wann ee sech virstellt, d'Wourecht wier eng Kugel: Et kann een ëmmer nëmme vun enger Säit drop kucken. Anescht gesot: Aner kënnen aner Ausschnëtter vun der selwechter Wourecht gesinn.



Ech hoffen, d'Wieler, zu deenen ech och gehéieren, ech hoffen also, mir bréngen et fäerdeg, objektiv ze jugéieren: Wat gouf gemaach? Wat gouf net gemaach? Wat gëtt virschloen? Wat ass de Programm? An dann eréischt ze kucken, vu wiem.



Natierlech ass dat e ganz schwéieren Exercice. E kéint nämlech drop erauslafen, datt een zu der Erkenntnis kënnt, datt eng Politikerin, déi engem onheemlech onsympathesch ass, awer gutt Aarbecht gemaach huet. Oder e Politiker, deen engem super sympathesch ass, als Nullnummer verpufft.



Géint Emotiounen, och déi eegen, ass schwéier unzekommen. Dofir gëtt am Politmonitor jo bewosst no Kompetenz a Sympathie gefrot. An awer ass et heiansdo sënnvoll, d'Gefiller e bëssen an der Gitt ze halen.



A wa mer eis näischt virmaachen, well mir maachen héchstens eis selwer eppes vir, da kënnen d'Walen, déi jo een Ament scho quasi giess waren, awer nach eng spannend Geschicht ginn. Esou interpretéieren ech op d'mannst den Opruff, scho bal d'Oukase vum CSV-Parteipresident u seng Memberen, all Stëmm misst op der CSV-Lëscht landen!



Iwwregens: Et wier super, wann net nëmmen d'Wieler éierlech mat sech selwer wieren, ma och déi, déi gewielt wëlle ginn. Wëllt Dir wierklech an d'Chamber oder an d'Regierung? Hutt Dir konkret Iddien an Ziler a Pläng? Oder: Hat Dir net ewell genuch Zäit, eppes ze beweegen? Net datt et mir a 5 Joer nees esou geet wéi elo, wou ech just staune kann, wien déi lescht Joren iwwer alles an der Chamber souz. Waart Dir onsiichtbar oder war ech blann? Déi Fro wëll net méi aus mengem Kapp …



Merde, alors!