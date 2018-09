Elo stinn se erëm do laanscht d' Stroossen, déi enorm Plakater vun de Parteien. Et muss Wahlkampf sinn. De Nico Graf huet dohinner gekuckt.

Mir hunn e Plang. Esou ass dat, wann een an der Oppositioun ass, dann huet e näischt Opweises, mä et huet een e Plang. Dat kléngt geféierlech no: mir loossen iech am Plang,wann et haart op haart kënnt. A wat gesäit een op deem engen CSV -Plakat? Den Helferlein vum Daniel Düsentrieb, gestréchelt, awer net ugeknipst, keng Späicherliicht néierens. Si hunn also e Plang, wuel dësen: si erfannen d'Gléibir nei an halen dat fir Energiepolitik.





Ofgesi vum Gekritzels, sinn der CSV hir Plakater awer net schwaarz an och net orange, mä se wierke wäiss a gro. Wéi wann hiren Allzweckreiniger Viv Détergent dru geschruppt hätt an eraus koum: Wäiss, weiße Weste,... okay okay, de SREL-Skandal ass vergiess, dir däerft erëm matspillen. Mä am Eescht, déi Plakater si wierklech blatzeg, do huet de Spëtzekandidat wuel ofgefierft.

An dann hunn se och nach seriéise Problem mat hire Messagen: et kann een ëmmer nëmmen d'Halschent liesen. Méi genee: Mir hunn e Plang dat kann een ëmmer liesen, de programmatesche Rescht awer net, wéinst den dënne Buschtawe vum Rescht. Déi Wieder kritt ee net entziffert, wann ee laanscht fiert. Och egal, Haaptsaach ass, si hunn e Plang.

Och d' Texter vun der DP hunn deen immense Charme, datt een se guer net ganz gelies kritt. Ëmmer nëmmen déi éischt Zeil, déi steet wéinstens schwaarz-op-wäiss do an et kann een se liesen an drënner kënnt den eigentlech Message, deen ass hellgréng, an e verblatzt an der Hierschtsonn vum Klimawandel. A wann een dann iwwerleet, wat do wuel steet, dann ass ee scho laanscht. Wat bleift Rescht? Hallef Sätz, dës: egal wouhin der wëllt … euh, wann et dem Land gutt geet ...euh. Prämissen ouni liesbar Conclusiounen, ganz reüsséiert dat.

An dann hate se bei der DP jo déi onglécklech Iddi, den Identariste-Stamm riets ze iwwerhuelen. Zukunft op Lëtzebuergesch ass op jidder Plakat gestempelt an driwwer steet dann eng Kéier Mir sinn houfreg op eis Kultur, euh, wierklech? A well dat net duer geet, steet op gréngelsech drënner op all eis Kulturen, wéi wann op der leschter populöser Ligne-droite ee gemierkt hätt, datt si dach awer fréier emol liberal wollte sinn, bei der DP.

Dee Problem hunn se bei der ADR net. Honorabel Plakater wéi d' Partei. Also esou schrecklech banal a gesond wéi rietsdréiende Jughurt. Lëtzebuergesch ass eis Sprooch – wat eng Nouvelle. Wat e Programm. Mä dee mat der Sprooch, deen hunn se jo elo all. Vu datt mer keng Leetkultur hunn an och weider keen nennenswäerten Nationalcharakter muss ee sech op d' Sprooch kapriziéiere fir d' Auslänner auszegrenzen. A wann déi honorabel Partei dann Sécher Grenzen fuerdert an Asyl ouni Mëssbrauch, do sinn se dann direkt doheem beim Gauland a beim Marine.

Bei der LSAP hunn se sech selwer kriminaliséiert. Hir Kandidate sinn esou fotograféiert a photogeshopped, datt se all ausgesi wéi Gangsteren, absënns déi kleng Plakater mat de ville Käpp, déi rengste Steckbréifer aus dem Wilde Westen, déi Visagen. Den Etienne gesäit aus wéi eng Kräizung tëschent Kater Carlo an Dschingis Khan. Faut le faire. An dann hire Slogan Zesummen. Deen ass jo esou verréideresch. Wann den Trainer drun erënnere muss, datt net jidderee fir sech eleng dribbelt, dann ass eppes faul an der Equipe. Woumat ech awer elo net soe wëll, datt déi wibbeleg Jonk an der LSAP Problemer mat de muechtverwinnten alen Hären hätten, nee, nee. Oder dach?

Zesummenhalt steet och op dem Grénge Plakat, wou zimlech beschwipste jonk Leit net oppassen, datt vun hannen den Tram kënnt iwwerdeems si hire Selfie maachen. Ob déi vill Zukunft hunn? Gutt liewen schéngen se jo emol. Déi Gréng wëlle faarweg sinn, à tout prix. Mä wat gesinn ech do? E klengt Meedchen, dat schéngt do Pipi ze maachen, um Bord vum Waasser. Datt dat nëmmen net an de Pëtz fällt. A brong ënnen drënner, wat ass dat? Et kann een och dat Plakat net entzifferen, wann ee laanschtfiert. Stoe bleiwen also: et ass de Renert am Waasser. Schonn ersoff, oder wéi? In memoriam Camille Gira? Deen hätt awer eppes Besseres verdéngt. D' Bild ass dat vum Narziss, dee sech selwer esou schéi fënnt, datt en a sengem Spigelbild am Waasser erdrénkt. E Meedchen als Fuuss. Konfus.

An dann déi zwee Kanner mat de Wuerzelen. Dat gleeft dach keen, datt Kanner am Gard Muerten aus dem Buedem rappen an dann direkt dra bäissen, dreckeg wéi déi sinn. Jonkt Blutt frësst Dreck, e bëssi vill Blubo, wann der mech frot.

Wéinstens eng gutt - gréng - Iddi: d'Ekonomie, déi dréit, mat de Wandmillen. Géint déi däerfen déi aner dann Don-Quichote-méisseg reiden. Froe mech just, wiem säi Sancho Pansa Déi Gréng herno sinn.