E Samschdeg den Owend war déi 8. Editioun vum Lëtzebuerger Filmpräis am Groussen Theater. Et ass déi Plaz, wou all 2 Joer d'Filmzeen sech selwer dierf feieren an op d'Schëller klappen.

© Eric Steichen / RTL

An dat och verdéngt. De Secteur huet sech an de leschte Joren immens séier entwéckelt an d'Filmer kréie mëttlerweil och vill prestigiéis Nominatiounen am Ausland.



Ma wann ee sech selwer feiere kann, da muss ee sech och alt emol kritesch mat sech selwer auserneesetzen. An dat feelt.

Een Tëscheruff vun eiser Journalistin Annick Goerens.





Tëscheruff vum Annick Goerens



De Filmpräis zelebréiert de Lëtzebuerger Film an dat ass verdéngt, an och gutt esou. Mä, wann ee méi genee hikuckt, da kann ee sech nëmmen d'Ae reiwen. Mam Bléck op d'Kategorie "Meilleure Interpretation", also wien ass de beschte Schauspiller oder Schauspillerin, stinn -nu kuck - just Lëtzebuerger op der Lëscht. Mat all deene Filmer, déi mir dréinen, deene ville Co-Produktiounen - wou de Gros dierft ech mol soen, déi mat dru schaffen, Auslänner sinn, sinn elo just Lëtzebuerger nominéiert? Dat kënne mer awer besser. D'Lëtzebuerger kënnen och gewanne mat Net-Lëtzebuerger op der Lëscht. Mä bon ... loosse mer elo mol dovun ausgoen, dass dat en Zoufall war.

Näischt dem Zoufall iwwerlooss, hunn d'Organisateure vum Filmpräis mam Auteur Guy Helminger, dee mat senger One-Man-Show, mat ville gutt placéierte Pointen un d'Politiker am Sall, un d'Filmzeen selwer, fir den eenzeg richteg kriteschen Deel vum Owend gesuergt huet. Den Auteur huet et net verpasst, kritesch vis-à-vis vu Lëtzebuerg a sengem Nation-Branding ze sinn.

U Selbstkritik, wéi déi Däitsch soen, feelt et awer scho méi laang am Filmsecteur. Zanter Woche gëtt vun enger Kris geschwat. De Filmsecteur géing op wackelege Bee stoen, de Budget fir dëst Joer, dee sech op 34 Milliounen Euro beleeft, wär schonn opgebraucht. Et géingen eben ëmmer méi Produktiounsgesellschaften hei am Land ginn, déi ëmmer méi gutt Projete géingen areechen, an déi misste eben all finanzéiert ginn.

34 Milliounen Euro. Dat ass ee Véierel vum Budget vum Kulturministère. Dass déi meescht aner Secteure kënnen dovunner nëmmen dreemen, ganz besonnesch z'ernimme wär do den Theater an d'Literatur, dat brauch ech jo wuel kengem z'erklären. Wéi vill Leit schaffen dann an der Filmbranche? 1'200 héiert een am Secteur selwer, kloer Zuele ginn et awer keng. Jo d'Produktioun ass deier, mä de Risk ass kleng, well all Joers nees eng fix Zomme vum Staat bereet steet. Ma wou sinn d'Kontrolle freet ee sech? Ass et normal, dass nieft dem Guy Daleiden, dem Direkter vum Filmfong, an dem Karine Schockweiler, der Vize-Direktesch just 3 onofhängeg Memberen an dem Comité de selection sinn, déi decidéiere wie staatlech Gelder kritt an wien net? A firwat kréien déi aner Kultur-Schafend mat hirem Budget eppes gebak, och wann et un allen Enner feelt, an de Filmbusiness kritt net genuch?