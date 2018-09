Kee Commentaire vum Nico Graf



Am léifste géif ech elo esou eppes maachen wéi demsäi gAlso 3 Minutte laang de Mond halen, vläicht e bësse keimen – et soll Männer ginn, déi dirigéieren hir Famill nëmme mat Gekeims, positiv zeréckhalend, negativ-kritisch, definitiv blesséiert, kuerz virum Suizid, schwéier besoff. Et kennt een dat Gekeims: et kënnt vu Leit, déi ni geléiert hu streiden, déi ëmmer hu misse follegen, déi emol net d'Fauscht an der Täsch gemat hunn, well et kéint jo emol een déi Bëlz an der Täsch gesinn, kuerz: de gudden ale Lëtzebuerger Wieler, deen ëmmer kleng bäigëtt, well dann iwwerlieft en. A sengem Büro beim Staat.

3 Minutte laang Rou hei op Ärem Sender - dat géif net gutt goen. Dir géif Iech froen, wat ass bei deene lass. Dir géif hei uruffen an da wier an eiser Telefonszentral der Däiwel lass. Dat wëlle mer net, nach méi Däiwel am Haus. An et géif och souwisou net klappe mam Däiwel, well no 10 Sekonnen géif eng Nout-CD usprangen oder eppes Digitales an da kéim e Schotz Musek an dee verdäiwelte Silence Radio wier iwwerbréckt. Dir hätt Iech trotzdeem gefrot, wou bleift deem Typ säi Commentaire, mä gläich wier der ofgelenkt vun de Kanner, déi an d' Schoul mussen oder vum blöden Ottomoblist virun Iech, dee mengt, e misst elo onbedéngt lues fueren. Dir mierkt et, ech hunn et elo schonn ongeféier eng Minutt laang brodéiert, fir mech laanscht d'Fro ze drécken, firwat ech dann onbedéngt de Mond hale wëll.

Ganz einfach, ech huele mech um wichtegen an dichtegen a beschte Sender vun der Welt esou eescht, datt ech keen Äerdbiewen a keng Tourmente ausléise wëll mat engem béise Wuert géint iergendeen. A scho guer net géint iergendeng Partei. Well, wat mir hei soen, dat gëtt gehéiert, ze frécks. An da geet et lass: Roserei um Internet, wüst Coup-Telefonen vun offuskéierte Politiker, heavy SMSen, Protest a Pressiounen, eise Post-Service geet ënner – a nee, dat war fréier, wéi nach Bréiwer komm sinn.



Fir mech, méi Gebai a meng Kollegen an de Servicer ze schützen, hei also kee politescht Wuert. Ech erdeele mir selwer keen auditur, oder wéi dat heescht, méi Kierche-Latäin ass schlecht. Ech halen also de Bak an erzielen Iech guer näischt. Quitte, datt et do jo jett ze erziele géif. Kommt emol méi bei den Haut-parleur. Well, ganz ënner eis gesot – an Dir sot jo kengem et weider – alles ass schonn entscheet, et weess nach just keen et. Et ass nämlech esou, datt jiddwer Koalitioun schonn an dréchenen Dicher ass. An alles, wat ech elo soen, ass falsch, gleeft et net, et ass einfach nëmme Gespréich vun de Leit, ouni Fëllement, ouni Sënn a Verstand, Héieresoen.



Et geet esou: De Spautz Marc huet recht: d' 3er-Koalitioun mécht weider, wann et nëmme geet, si maache just, wéi wa se sech géifen an d'Käpp schloen, sinn awer e Kapp an en Aarsch. Alles gelunn.



Well Déi Gréng an déi Orange, déi si sech eens, schonns zanter Méint, Geheimverhandlungen, d'Poste si verdeelt, de Braz gëtt Ausseminister an de Fränz bleift, wat en ass, dat gefält him. Alles Quatsch.



Well déi Orange, déi maachen de Liberal déi schéinste blo Aen. An hei eng Confidence, déi och einfach erfonnt ass: am Portugal souze se zesummen an der Vakanz, de Claude an de Xavier a se sinn sech ganz no komm: de Claude ass zwar net esouuu schaarf drop, Premier ze ginn, ma dajee alt, an de Xavier, dee wier e schéinen Ausseminister, hie kann esouguer Griechesch a kann όχι a ναι auserneen halen.



Alles Blödsinn.



Richteg vill méi ass, datt d'LSAP net gewäerde léisst an d'CSV un déi gemeinsam schwaarz-rout Joren erënnert - dat ware nach Zäiten, mir mat eisen zwou Gewerkschaften, déi eis de Réck fräihalen – Sex mat dem Ex, quoi. Mä och dat falsch a gelunn.



Well an iergend engem Parallel-Universum schaffen zwou riets Banden vun der CSV drun, eng ganz nei Muecht-Optioun ze créeieren an zwar mat den honorable Rente-Gerechten.

An déi ultimativ falsch Informatioun ass dës: d'CSV wier guer net méi esou sécher ze gewannen, si géif sech tasséieren – soen d'Fachleit, wottever dett miens. An déi eege Leit géife de Claude ferme kritiséieren.



A propos: D'DP hätt e Sondage maache gelooss, wien da besser ukéim bei jonke Leit, den xb oder den cw.



Nonsens.



Wéi wann zu Hëpperdang een d'Wiel hätt tëschent deenen zwee Aspiratören.

Mä ech hu näischt gesot, guer näischt an alles ass falsch. Et soll elo keen hei uruffen a soen ech hätt mech agemëscht. Dir hutt näischt héieren, dat bleift ënner eis, okee, alles geheim.



Mir gesinn eis de 15. um Comptoir, stinn niefteneen, soe kee Wuert a keimen e bëssen.