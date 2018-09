Daran müssen wir uns gewöhnen, sollte die #Zeitumstellung abgeschafft werden. Beispiel Sonnenaufgang: pic.twitter.com/0rI44ArrCD — tagesschau (@tagesschau) 31. August 2018

Et war d'Apotheos vum - jo, wéi huet de gudde Mann scho méi geheescht? - also vum David Cameron sengem "Move", fir britesche Premier ze bleiwen. Dee Schoss goung iergendwéi no hanne lass. Dat geschitt, wann een Onzefriddenheet ze vill kultivéiert ... da wiisst a wiisst se an iergend eng Kéier wiisst se engem iwwer de Kapp. An da geschitt dat.Zanter deem briteschen Opt-out ass d'Politik, okay, si grouss Deeler vun der europäescher an der britescher Politik elo mol mat sech selwer beschäftegt. A kéieren domat weider Waasser op d'Mille vu Kritikaster, déi déi ganz politesch Klass gäre mol in globo fustigéieren. Populisten an Demagoge soe Merci!Zu allem Iwwerfloss sinn d'Verhandlungen elo och nach an enger Sakgaass ukomm. An nieft der Unioun, déi ni vum Austrëtt iwwerzeegt war, halen och elo ëmmer méi Briten de Brexit - ëffentlech - fir awer keng esou gutt Iddi. Exit Brexit?Déi Stëmme kréien natierlech direkt virgeworf, si géifen en demokratesche Vott net respektéieren. Dat wier de Geck mat de Wieler gemaach, den Uz mam Instrument Referendum. Well et wier alles anescht wéi seriö, wann een esou laang iwwer eppes ofstëmme léisst, bis dat dobäi erauskënnt, wat ee gären hätt.Wat soll ee soen? All dës Awänn a Virwërf sinn net vun der Hand ze weisen, trotzdeem gräife se ze kuerz. Aus zweeërlee Grënn:Éischtens: An de meeschte Länner ass net just eng Instanz do, déi qua Gesetz decidéiert. Zu Lëtzebuerg hu mir d'Chamber an als "Garde-fou" de Staatsrot. An den USA gëtt et d'Representantenhaus an de Senat. An Däitschland de Bundestag an de Bundesrat. Op anere Plaze muss iwwer Gesetzer vun enger Kammer zweemol ofgestëmmt ginn. Also nom Motto: Think twice! Firwat sollt een dës duebel Sécherheet bei engem Referendum ausser Kraaft setzen? Wier dat wierklech en Ausdrock vu Mësstrauen oder awer éischter vu Virsiicht?Zweetens: Fir bei der Virsiicht ze bleiwen: Datt Noriichten haut mat Virsiicht ze genéisse sinn, bezweiwelt kaum nach een. Natierlech, se waren et nach ëmmer, well Wëssen ass Muecht. Ma et war wuel nach ni esou einfach, aus Informatioun Desinformatioun ze maachen, aus News Fake-News ze zwaffen. Leider ass d'Welt super komplex an et verlaangert ee richteg no einfache Léisungen. Ma déi si seele richteg.E Beispill: E Kand souert, well et Duuscht huet. 't wëll eng Cola. Een, deen d'Zeen matkritt, mengt et gutt, a spendéiert eng Cola. Wat déi gutt Séil net weess, d'Kand hat vläicht grad schonn eng oder huet souguer eng Allergie drop. Dann huet déi vermeintlech Léisung de Problem net geléist, ma verschlëmmert! Firwat: Well wichteg Infoen net virlouchen ... oder engem bewosst virenthale goufen.Op d'Politik bezunn: Kritt een eng Fro gestallt, op déi een an engem Referendum äntweren duerf an et kritt een awer net all d'Infoen, fir korrekt - also en connaissance de cause - dorop äntweren ze kënnen, da fillt ee sech duerno erageluecht. Manipuléiert. Bedrunn.Déi richteg Informatiounen an déi néideg Zäit dofir - wann dës Viraussetzungen net gi sinn, si Referendume mat Virsiicht ze genéissen. Se si vläicht nach ëmmer demokratesch, vläicht ass et awer och just eng Form vun demokrateschem Mëssbrauch oder vum Mëssbrauch vun der Demokratie. An d'Hand op d'Häerz: Wie mécht sech da schonn d'Méi, sech richteg z'informéieren? Nom Motto: Belästegt mech w.e.g. net mat Fakten, ech hu mir meng Meenung scho gebilt! Wiele mir net all - op d'mannst heiansdo - dee méi kuerzen, dee méi einfache Wee?Als rezent Beispill kann een d'EU-wäit Ëmfro iwwer d'Summer- an d'Wanterzäit huelen. Wéi dacks huet ee virdrun héieren, d'EU sollt dee Blödsinn dach ofschafen. A wéi dacks huet een duerno héieren, a sou, geet d'Sonn dann do am Wanter esou spéit op oder esou fréi ënner?Dofir: Eng demokratesch Decisioun ass net per se richteg, just well se demokratesch geholl gouf. An esou frou wéi ech och mat der Demokratie sinn, si ass u Konditioune gebonnen, se ass net ëmsoss ... am duebel Sënn vum Wuert.Dorun sollte mer denken, wa mer an zwou Wochen eis Kräizercher maachen: Wien ze vill haart no méi Demokratie jäizt, well jo scho bal an enger Diktatur liewe géifen, oder wie mat ze vill einfachen, ze vill plakative Propose geschäert kënnt, dee mécht sech bei mir net beléift, ma virun allem verdächteg. Populisten ahoi!